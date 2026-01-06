F-16墜海 國防部曝「全力搜救中」：請和我們一起祈禱

一架隸屬花蓮空軍基地、編號6700的F-16AM單座戰機，今晚在執行夜間飛行訓練任務時，突然從雷達光幕上消失，隨後證實失事，機上飛官啟動彈射座椅跳傘逃生。對此，國防部回應，目前全力搜救中，「請和我們一起祈禱」。

空軍司令部今（6）日表示，本屬花蓮基地乙架 F-16單座戰機（機號6700），1817時由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，1929時於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動。

「目前全力搜救中，請和我們一起祈禱」，國防部臉書今天發文表示，花蓮基地乙架 F-16單座戰機（機號6700），1817時由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，1929時於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。

