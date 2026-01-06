F-16墜海！飛官跳傘下落不明 網友曝清泉崗航空嘉年華辛上尉很親切

國防部今（6）日晚間證實，一架隸屬花蓮基地，由辛姓上尉駕駛的F-16戰機於執行夜間訓練任務時墜海失事，軍方研判飛官可能已跳傘逃生，有網友「小陳故事多」在得知消息後，分享了與辛柏毅上尉過去的互動。

由辛姓上尉駕駛的F-16戰機於執行夜間訓練任務時墜海失事。（圖/網友「小陳故事多」授權提供）

據空軍司令部說明，這架機號為6700的戰機於晚間6點17分從花蓮基地起飛，執行例行性夜間訓練，然而在晚間7點29分，戰機光點突然在花蓮豐濱鄉外海約10海浬處從雷達螢幕上消失。

事件發生後，空軍立即啟動應變機制，成立緊急應變中心，並投入大規模搜救資源。辛姓上尉的下落成為各界關注焦點，軍方持續密切追蹤搜救進展，希望辛上尉能平安歸來。

有網友「小陳故事多」在得知消息後，分享了與辛柏毅上尉過去的互動經驗，印象深刻地提到：「他很Nice，我跟他說我們也是從花蓮帶小朋友去清泉崗看展。辛上尉還特別道歉『不好意思，平常起降吵到您們了』!」這段暖心回憶展現了辛上尉平日親切的一面。

據了解，該網友提及的清泉崗展覽活動，疑似是指2023年8月12日舉辦的「112年國防知性之旅─台中市清泉崗航空嘉年華」。當時活動包括雷虎小組特技操演、三型主力戰機（F-16V、幻象2000-5、IDF）及勇鷹新式高教機的空中表演，現場還展示了陸海空三軍的各型戰機、直升機、飛彈及戰甲車等裝備，吸引數萬民眾參與，這也是COVID-19疫情後首場大型空軍基地開放活動。

