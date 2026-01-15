F-16墜海 黑盒子已定位將打撈

空軍編號6700的F-16V戰機6日晚間於花蓮外海墜海，飛行員失聯，經過1個多星期搜索，雖仍未找到人員，但空軍15日公布最新進展，證實已偵獲俗稱「黑盒子」的「失事殘存飛行資料記錄器」，並定位其所發出的訊號，後續將由專業團隊打撈，進一步研判失事原因。

F-16V墜海一事，空軍以「0106飛安事件」專案調查，司令部昨證實在海委會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊等單位通力合作下，日前已偵獲F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」，也就是俗稱「黑盒子」所發出的訊號，並完成精準定位，後續將委託專業團隊實施機體打撈作業。

廣告 廣告

不過，有關人員搜救部分，經海、空機艦及岸巡人員連續日夜搜索仍無所獲，將持續以任務兼施方式，在失事海域執行搜尋。

空軍司令部對社會各界的關心與對家屬的關懷表達萬分感謝，相關打撈規畫已積極進行，將盡快展開作業。空軍近日也持續更新搜救團隊的機艦數量，昨日海、空軍共出動4機2艦協助進行搜索，尋找飛行員辛柏毅。

俗稱黑盒子的飛行資料記錄器對失事調查至關重要，通常置於戰機機尾、漆成橘紅色的記錄器，會記錄飛機墜毀前的兩大關鍵資料，包括飛行姿態、高度、操控力度、液壓系統、引擎運轉狀況等機體飛行資料（FDR），以及座艙對話通聯紀錄（CVR）。

戰機失事後，黑盒子會主動發出定位訊號，若記錄器未因撞擊、浸水而資料損壞，失事調查單位可從資料中回推事發過程，進而研判肇因。對本案來說，黑盒子沉沒位置應與戰機殘骸相近，因此若飛行員尚在座艙內、未完成跳傘，人可能也會在其中。