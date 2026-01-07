F-16夜航失事傳出傘具訊號未開啟 海空軍持續搜救絕不放棄

〔記者羅添斌／台北報導〕由空軍飛行員辛柏毅上尉駕駛丶機號6700的F-16V戰機，昨晚因戰機「模組化任務電腦」(MMC)訊號故障，飛行員疑似空間迷向，戰機雷達光點消失位置約在花蓮靜浦東方8.5浬處，海空連夜進行搜尋仍無所獲，飛行員處於失聯狀態，軍方及海巡丶空勤總隊今天持續進行搜尋，絕不放棄任何希望，要把飛行員帶回來。

然而，對於飛行員辛柏毅上尉是否有順利跳傘一事，軍方內部今天傳來不同的訊息，消息人士指出，昨晚兩架F-16戰機在完訓返場過程中，機號6700的F-16發生「MMC(模組化任務電腦)故障」，返場時雖在空中以密集編隊飛行，但進雲後卻出現狀況，辛柏毅曾向另一架戰機飛行員表達要「跳傘」，但隨後就失去聯繫，同任務的另一架戰機飛官沒有看到辛柏毅駕駛戰機的蹤影，也沒有看到跳傘的傘具，因此無法確定辛柏毅是否完成順利跳傘逃生。

廣告 廣告

此外，海空人員在進行搜救時，有一個困難的地方，那就是並未發現傘具發出的求救訊號，至於這是代表傘具並未開啟訊號發送，或是人員根本未能順利跳傘，還待空軍花蓮基地今天上午十時記者會說明確認。

F-16V單座戰機(機號6700)昨天夜航訓練失聯，飛官辛柏毅上尉失聯，國軍正展開海空救援。這是近5年來我國空軍第8次發生升空演訓失事意外，也是現役F-16戰機機隊在完成性能提升後，F-16V的第二次失事，上次是2022月1年11日，機號6650的F-16V，在嘉義外海執行模擬對地炸射訓練時墜海，多日後尋獲上尉飛官陳奕的人體組織，經DNA鑑定確認已罹難。

【看原文連結】

更多自由時報報導

F-16V失事搜救中！石梯坪即時影像驚見「海面閃過火光」

F-16V戰機花蓮外海失聯... 近5年空軍失事意外一次看！

F-16飛官跳傘求生下落不明 政院：卓揆指示海巡協同國防部搜救

F-16V花蓮外海失聯 總統下令全力搜救：務必平安帶回辛上尉

