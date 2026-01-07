F-16夜航失事關鍵1分鐘 辛柏毅3度喊跳傘、8秒後光點消失

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

F-16戰機昨（6）日晚間在花蓮外海失事，飛官辛柏毅疑似跳傘逃生，目前正在全力搜救中。空軍司令部今（7）日召開記者會說明，辛柏毅昨晚7時27分30秒、高度約在7600呎時回報「Two Lost」（雲中失散），接著就說高度一直在下掉，並3次回報要跳傘，喊完跳傘後8秒光點消失。





今早10時，空軍第五戰術混合聯隊飛虎廳召開「0106專案報告」臨時記者會，包含第五聯隊第27隊隊長周明慶上校、第五聯隊政戰主任許俊榮上校、第五聯隊後勤科科長丁尉軒中校、第五聯隊作戰科科長張員舜上校與空軍司令部督察長江義誠少將出席。

江義誠表示，本次記者會將依照事件經過、軌跡示意圖、初步調查與後續處置進行報告。

空軍司令部督察長江義誠少將。（圖／民視新聞）

他說明，由上尉飛行官辛柏毅駕駛、空軍第五聯隊一架編號為6700的F-16單座戰機，昨日執行夜間飛行訓練，晚間6時17分自花蓮基地起飛，7時29分於花蓮基地南面31浬光點消失，後續成立應變中心，由空軍派遣搜救機協同海軍、空勤總隊、海巡署共同執行搜救任務，消失的位置在花蓮基地南面輻向31海浬，消失光點高度為1700呎。

軌跡示意圖部分，江義誠指出，辛柏毅訓練完畢後，就採取基本編隊執行返廠操作，依照戰管通話、雷達顯示資料與錄音初步軌跡，於晚間7時27分30秒，高度約在7600呎，距離是在花蓮南面40.4海浬，二號機（辛柏毅所駕駛）就在無線電呼叫「Two Lost」（雲中失散）。

江義誠說，晚間7時28分18秒，高度約在4000呎，距離花蓮南面36.3海浬，二號機呼叫，「我現在高度一直在下掉」，接續在7時28分22秒，高度2600呎，距離花蓮正南面35.1海浬，再用無線電呼叫，「預計跳傘、跳傘、跳傘」共3次，最後7時28分30秒，高度是1700呎，在花蓮南面36海浬，二號機光點就消失。

初步調查，辛柏毅為空軍官校108年班，職級為上尉飛行官，飛行總時數為611小時25分，本機種時間是371小時35分；人員生理狀況、年度空勤體檢、航空生理、求生訓練均合格；家庭狀況是澎湖人、已婚。







