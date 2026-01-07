F-16夜航失事 喊跳傘後8秒光點消失

〔記者王錦義／花蓮報導〕由空軍飛行員辛柏毅上尉駕駛機號6700的F-16V戰機，昨晚疑因戰機「模組化任務電腦」(MMC)訊號故障，飛行員在昨晚19：28：22秒透過無線電喊三次「跳傘」，隨即在8秒後從雷達上光點消失，位置約在花蓮靜浦東方8.5浬處，亦即花蓮豐濱石梯坪外海，空軍今早在記者會中指出，目前還沒收到傘具的訊號，也沒有事證可證明飛行員有執行跳傘的動作。空軍司令部今天在花蓮第五聯隊基地舉行臨時記者會，說明昨晚F-16戰機失聯過程，由空軍司令部督察長江義誠少將進行簡報，簡報指出，昨晚執行夜間飛行訓練，在晚上6點17分起飛，在7點27分30秒、高度約在7600呎，由辛柏毅上尉駕駛的2號機在無線電就呼叫「TWO LOST」(空中失散)，19點28分18秒無線電喊出：「我現在高度一直在下掉」，此時高度約4000呎。空軍簡報指出，19點28分22秒無線電喊出：「預計跳傘、跳傘、跳傘」，隨即19點28分30秒2號機光點從雷達上消失，高度約1700呎，位置在花蓮基地南面31浬，晚間7點30分，就分別從松山機場、屏東機場、花蓮機場派遣S-70C、C-130H、UH-60M起飛執行搜救任務，晚間7點36分海巡署派遣船艦艇陸續到目標區協助搜救任務，海軍也派遣基隆艦執行搜救任務。截至目前仍沒有搜救到目標，空軍司令部督察長江義誠少將強調，目前就是持續搜救，不會放棄任何希望，也不會受限在72小時的搜救黃金時間，會盡速搜救。辛柏毅上尉的父母、妻子等親屬都已經在基地，由軍方心輔人員陪伴，也隨時跟家屬進行搜救進度的說明，第五聯隊第27隊隊長周明慶上校強調，辛柏毅是一個很優秀的隊員，然後飛行也很穩定，目前就是持續的陪伴家屬，趕快把他帶回來。對於「模組化任務電腦」(MMC)傳出疑似故障，第五聯隊後勤科科長丁尉軒中校指出，有清查該6700機近半年的情況，都沒有任何的MMC故障情況，然後針對該系統從鳳展專案購改完之後，針對有MMC故障的狀況，空軍都有每批去下載故障資料，把參數蒐集給美國，提供給美方去研析，也要求美方加速軟體的修正來提升可靠度。

