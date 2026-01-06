F-16夜航失事 柯文哲盼搜救順利：盡快將飛官平安帶回

民眾黨前黨主席柯文哲。（中時資料照，民眾黨提供）

空軍一架F-16單座戰機晚上6時17分由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍展開搜尋行動。民眾黨前黨主席柯文哲晚間表示，這些年輕飛官扛起國防重擔很辛苦，盼搜救過程一切順利，盡快把飛官平安帶回來。

針對今（6日）空軍花蓮基地一架F-16單座戰機進行例行訓練時，飛行員辛姓上尉在花蓮外海跳傘一事，柯文哲晚間於臉書發文稱，目前國防部、海巡都在全力搜救。

柯文哲提及，台灣的空防壓力很大，這些年輕飛官扛起國防重擔，真的非常辛苦，「希望搜救過程一切順利，盡快把我們的飛官平安帶回來。同時也感謝第一線的搜救人員，大家加油。」

而民眾黨主席黃國昌也說，稍早空軍一架F-16單座戰機在執行訓練任務時，辛姓上尉疑似跳傘緊急逃生，空軍已隨即展開搜尋行動，「請大家一起為辛上尉集氣，搜尋行動一切平安」。

