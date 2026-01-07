F-16夜航失事！空軍即起停止演訓 全力搜救失聯飛官

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

空軍一架F-16V戰機昨（6）日晚間在花蓮外海失事，飛官辛柏毅疑似跳傘逃生，目前正在全力搜救中。空軍司令部督察長江義誠少將今（7）日召開記者會時指出，目前第一要務為人員搜救，已派遣空中13批、13架次及海上11艘次艦艇馳援、第二作戰區亦派遣119名人員至海岸實施搜索；此外，更下令F-16型機「天安二號」作業，停止演訓任務派遣，執行機務加強檢查等作業，維護飛行安全。





空軍第五戰術混合聯隊今早10時於飛虎廳召開「0106專案報告」臨時記者會，包含江義誠少將、第五聯隊第27隊隊長周明慶上校、第五聯隊政戰主任許俊榮上校、第五聯隊後勤科科長丁尉軒中校與第五聯隊作戰科科長張員舜上校出席。

環境因素、天氣資料方面，江義誠說明，昨晚7時30分，基地的風向是200˚3海浬、能見度9000公尺，狀況是小雨；雲霧現象是1200呎稀雲、2500呎裂雲、5000呎裂雲，海溫約24.1度、海象5至6級、浪高0.9公尺，符合飛行訓練的派遣標準。

事發當時的天氣狀況。（圖／國防部提供）

機務資料部分，江義誠表示，這架F-16戰機的鐘點是3894小時5分鐘，發動機訊號為5X4659，發動機鐘點則為5447小時40分鐘，發動機出廠使用時數是19小時，上次週檢出站時間則為去（2025）年10月30日，出站後共飛行35小時20分鐘，飛機機身與發動機定檢出廠迄今均無重大故障。

江義誠提及，昨晚事發後，軍方於7時30分派遣S-70C型機一架由松山基地起飛執行搜救任務、C-130H型機一架，由屏東基地起飛協助搜救、空勤總隊一架UH-60M型機，從花蓮基地起飛協助搜救；7時36分，海巡署亦派遣船艦陸續至目標區來協助搜救；7時37分，海軍派遣基隆級艦至目標區協助搜救任務。

他強調，目前第一要務為人員搜救，截至今早9時30分止，已派遣空中13批、13架次及11艘次海上艦艇，正集中兵力加強搜索；另，第二作戰區亦派遣119名人員，至海岸實施搜索作業。

此外，江義誠也說，軍方已下令F-16型機「天安二號」作業，停止訓練任務的派遣，並且執行機務加強檢查，飛行員實施學科及模擬機的加強訓練，置重點於空間迷向處置、不正常動作改正及夜間儀器飛行操作要領，以維飛行安全。







