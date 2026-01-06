F-16夜航失事！飛官仍失聯 柯文哲、黃國昌集氣「求平安」

政治中心／楊惟甯報導

黃國昌、柯文哲替飛官集氣求平安。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

今（6）日晚間，空軍一架F-16戰機於花蓮執行夜間例行訓練時發生意外，飛官疑似跳傘後失聯。國防部第一時間啟動應變機制，全力展開海空搜救行動，總統賴清德也已指示相關單位以「人員平安」為最高原則，務必把握黃金時間救援。事件曝光後，各界關注搜救進度，柯文哲、黃國昌也相繼透過臉書發文，替飛官集氣，盼能平安歸來。

空軍司令部指出，失事戰機為花蓮基地一架F-16單座戰機，機號6700，由辛姓上尉駕駛。該機於晚間6時17分起飛，執行例行訓練任務，約在7時29分於花蓮縣豐濱鄉東方約10浬海域失去聯繫，研判飛官疑似已跳傘。空軍隨即成立應變中心，並協調海巡署、空勤總隊及漁業署動員周邊能量投入搜救。行政院也表示，受冷氣團影響，夜間氣溫偏低、海象不佳，已提醒第一線人員務必注意自身安全。

辛姓上尉目前仍下落不明。（圖／網友小陳故事多提供）

柯文哲隨後也在臉書表示，台灣空防壓力長期沉重，年輕飛官肩負國防重任，付出外界難以想像的心力，期盼搜救行動一切順利，儘快把飛官平安帶回，同時也向投入救援的第一線人員致意。黃國昌則指出，飛官疑似緊急跳傘逃生，請社會大眾一同為辛上尉集氣，祈願搜尋過程平安、順利。

