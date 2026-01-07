F-16夜航失事！飛官辛柏毅呼叫「高度一直在下降」 喊3次「跳傘」後失聯

▲ (圖/資料照片)

花蓮空軍基地一架F-16編號6700的單座戰機，昨(6)日晚間執行夜訓時發生意外，飛官辛柏毅上尉跳傘後失聯，目前國軍、海巡仍全力搜救中。空軍今(7)日召開記者會說明，辛柏毅在昨日晚間7時27分30秒呼叫「TWO LOST（雲中失散）」，接著表示「高度一直在下降」，然後在晚間7時28分22秒呼叫「預計跳傘、跳傘、跳傘」，最後於晚間7時28分30秒在高度1700呎光點消失。

空軍飛官辛柏毅上尉昨日夜訓時發生意外，疑似跳傘後失聯，目前仍在搜救中。空軍今日上午召開記者會說明事發經過，空軍司令部督察長江義誠少將表示，依照站管通話、雷達顯示資料及掌機錄音抄件，初步發現，辛柏毅上尉駕駛二號機，在晚間7時27分30秒時，飛行高度約高度7600呎，無線電呼叫「TWO LOST（雲中失散）」，接著呼叫「我現在高度一直在下降」，當時飛行高度約4000呎。

在晚間7時28分22秒，二號機高度降到2600呎，辛柏毅呼叫「預計跳傘、跳傘、跳傘」，最終在晚間7時28分30秒，高度1700呎，花蓮南面36海浬光點消失。江義誠指出，飛行員有呼叫跳傘三次，但現在沒有得到信標機求救訊號，因此還沒有事證證明飛行員有執行跳傘。

