F-16夜航失聯空軍全力搜救 柯文哲：盼盡快將飛官帶回

空軍花蓮基地一架F-16單座戰機夜航訓練意外，飛官跳傘逃生，總統賴清德下令全力搜救。資料照片（非失事戰機），粉專「IDF經國號」授權使用



空軍司令部今（1/6）表示，花蓮基地一架 F-16單座戰機（機號6700），傍晚18時17分由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，1929時於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動。對此，民眾黨前主席柯文哲在臉書發文，表示台灣的空防壓力相當大，這些年輕飛官扛起國防重擔、相當辛苦，希望搜救能夠順利。

針對F-16戰機夜航失聯，柯文哲在臉書上發文，台灣的空防壓力相當大，這些年輕飛官扛起國防重擔，真的非常辛苦，希望搜救過程能夠一切順利，盡快將飛官平安帶回，「同時也感謝第一線的搜救人員，大家加油。」

廣告 廣告

至於民眾黨現任黨主席黃國昌也在臉書發文表示，「請大家一起為辛上尉集氣，搜尋行動一切平安。」

更多太報報導

快訊／F-16失事！飛官疑跳傘逃生 空軍全力搜救中（更新）

劉寶傑觀點：改寫戰爭！美軍「千里集結」最強關鍵 破解共軍侵台A2/AD火箭陣全靠它

F-16V將配3監控莢艙 構築狙擊瞭望、戰略之眼制空韌性