F-16夜航意外海面閃現火光 飛官疑迷向「低空倒彈射」入海

F-16戰機光點消失示意圖。（圖：空軍司令部提供）

空軍F-16V戰機進行夜航訓練時墜海，飛官辛柏毅失聯。花蓮石梯坪監視器錄到中一道火光可能是彈射座椅啟動的訊號。軍方推測，辛柏毅疑似因迷向在低空倒著彈射，導致彈射座椅直接進海。有退役飛行員認為，若倒彈射進海，信標機就不會被順利啟動或受損，也可能就是始終收不到求救訊號原因。

空軍F-16V戰機6日晚間在執行任務時發生意外，導致辛柏毅墜落海中，目前軍方正積極展開搜救。事發時間前後，花蓮石梯坪設置的即時錄影器拍到海面出現一道明亮火光。這段畫面經放大後顯示，火光呈現斜下方噴射，媒體報導提到，一名熟悉F-16的空軍士官指出，這種火光很像彈射座椅啟動時的火箭尾焰。

空軍督察長江義誠少將表示，辛柏毅在2600呎高空時連續三次呼叫「預計跳傘、跳傘、跳傘」。不過，至今沒有偵測到任何信標機發出的求救訊號，也就無法百分之百確認飛行員確實完成跳傘動作。依據標準程序，飛行員喊完跳傘就應該立即執行動作，沒有太多耽擱時間。

根據空軍官方說法，辛柏毅疑似因迷向在低空倒著彈射，導致彈射座椅直接進海，可能是因為飛機姿態出現錯誤。有退役飛行員也分析，若在低空、朝向海面的情況下彈射，信標機就不會被順利啟動，或是當場受損，這就能解釋為什麼搜救隊始終未收到求救訊號。