F-16夜航意外飛官失聯 即時影像監視器拍下「海面閃現火光」

花蓮空軍基地編號6700的F-16AM傳出失事意外，即時影像拍下海面閃現閃光。（圖：取自石梯坪即時影像YouTube）

花蓮空軍基地機號6700的F-16AM單座戰機6日晚間執行夜航訓練時失事，上尉飛官辛柏毅緊急彈射逃生，目前搜救工作仍在進行當中。而這起意外發生的當下，花蓮縣豐濱鄉東面海面突然閃現出火光，被東部海岸國家風景區管理處設在花蓮豐濱鄉石梯坪的監視器拍下。

空軍6日晚間表示，空軍花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700），6日晚間6點17分由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，晚間7點29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。

東管處設在花蓮豐濱鄉石梯坪的即時影像監視器畫面可見，6日晚間7點28分30秒左右中突然閃現一團火光，疑似是物體墜海後發出的閃光。而事故發生以後，空軍司令部、海巡署等單位投入救援，現場不斷出現照明彈打上空中的亮光，目前聯合搜救工作仍在持續當中。

根據空軍提供資料，辛柏毅為空軍官校108年班，現職為上尉戰鬥機飛行官，已婚但尚未育有子女，其飛行總時數為611小時又25分鐘，而他駕駛F-16的總時數為371小時又35分鐘。另該架編號6700的F-16戰機累計飛行時數達3894小時，裝載在該機上的發動機（引擎）累積運轉時數5447小時。

我國現役的F-16戰機原是A/B BLK20型，近期完成構改，升級成F-16V。而這次已是F-16V戰機成軍以來的第二次失事，上次失事的紀錄是2022年1月11日下午執行飛行訓練時，嘉義基地機號6650的F-16V戰機，在嘉義縣東石鄉水溪靶場外海雷達光點消失。