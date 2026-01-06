F-16夜航意外 飛官疑在花蓮外海跳傘、卓榮泰指示儘速救援

空軍花蓮基地一架F-16單座戰機今（6）天晚間進行例行訓練時發生意外，辛姓飛行員在花蓮外海疑似跳傘。（圖：資料照）

空軍花蓮基地一架F-16V（blk20）戰機今（6）天晚間進行例行訓練時發生意外，飛行官辛姓上尉在花蓮外海疑似跳傘。對此，行政院表示，行政院長卓榮泰第一時間即與國防部長顧立雄通話瞭解情形，並請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部立即前往搜救，並請農業部漁業署呼叫週邊漁船前往查看。

空軍司令部今天晚間指出，花蓮基地一架F-16單座戰機，機號6700，晚間6點17分由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，7點29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。

行政院發言人李慧芝說，卓榮泰第一時間即與國防部長顧立雄通話瞭解情形，並請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部立即前往搜救，同時也請農業部漁業署協助呼叫週邊漁船前往查看；由於受到大陸冷氣團影響，入夜後氣溫驟降，卓榮泰請搜救人員注意自身安全，期盼能夠儘速救援起落海的辛姓上尉。

根據中央社報導，目前空勤總隊黑鷹直升機已飛往豐濱海面搜救，搜救機抵達目標區開始搜救，C-130投放照明彈。東部各海巡隊也均已派艇前往全力搜救，北部、東部、南部海域的海巡署艦艇皆已朝事發地點移動進行救援作業，後續將持續增援。