F-16夜航訓練失聯 跨部會全力搜救

記者林睿奕／綜合報導

針對昨日晚間空軍花蓮基地1架F-16單座戰機（機號6700）夜航訓練中失聯，總統賴清德第一時間指示國防部及相關單位全力搜救，務必以確保人員平安為最高目標，並請國人一起集氣，企盼飛官辛柏毅上尉平安歸來。

空軍司令部昨晚指出，F-16單座戰機（機號6700）於18時17分，由飛行官辛柏毅駕機起飛執行例行性訓練任務，19時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海里疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。國防部長顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力，以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。

應變中心聯合搜救 盼飛官平安回來

對此，賴總統昨晚透過臉書表示，關於花蓮F-16戰機於訓練中失聯，他已在第一時間指示國防部及相關單位務必以確保「人員平安」為最高目標，全力搜救。空軍應變中心已展開聯合搜救，在花蓮海域積極搜尋。每一位國軍袍澤都是國家的重要支柱，請全體國人同胞一起為辛上尉集氣、為搜救人員加油。我們會盡全力，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。

此外，行政院長卓榮泰第一時間即與國防部長顧立雄通話了解情形，並請海委會海巡署及內政部空勤總隊，協同國防部立即前往搜救。

行政院發言人李慧芝表示，卓揆同時也請農業部漁業署協助呼叫周邊漁船前往查看。由於受到大陸冷氣團影響，入夜後氣溫驟降，卓揆請搜救人員注意自身安全，也期盼能夠盡速救援落海的辛柏毅上尉。