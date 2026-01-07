F-16夜航2殺手「空間迷向、操控撞地」 空軍：辛柏毅該做的都做了

F-16V花蓮外海失事。（圖／空軍提供）

空軍上尉飛官辛柏毅昨（6）日晚間駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時，疑在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘後失聯，搜救行動持續中。空軍今（7）日召開記者會說明，直言辛柏毅該做的都已經做了，夜航最容易發生的就是空間迷向、操控下撞地2狀況，辛柏毅也知悉昨晚發生空間迷向狀況。

空軍第五聯隊第27隊隊長周明慶上校表示，「模組化任務電腦」（MMC）失效有分好幾級，昨日的飛行路徑已經沒有顯示，因此辛柏毅沒有辦法去參考姿態，「F-16有四大殺手：空中相撞、空間迷向、大G昏迷、操控下撞地，夜航最容易發生的就是空間迷向、操控下撞地。」

廣告 廣告

周明慶說明，「空間迷向」可以分為已察覺跟未察覺，昨日晚上辛柏毅已經知道空間迷向，也有報出，同時檢查高度表已經下調，「飛行員最後一道關卡就是彈射跳傘，所以辛柏毅該做的都已經做了，而且隊友已經想辦法把長機帶回來。」

周明慶指出，遭遇緊急處置有三個原則，保持飛機操作、根據情況採取適當措施、盡可能視情況盡速落地，辛柏毅沒有保持飛機操作、沒有把情況報出來、沒有盡可能迅速落地。周明慶不禁感嘆，「所以真的是⋯⋯現在唯一的是陪伴家屬，這是很長的路，然後盡速搜救。」

而空軍透露上午有跟辛柏毅妻子碰面，「他說去冰島和芬蘭是他一輩子的夢想」，也已與其澎湖家屬聯繫，澎湖家屬今日會搭機前往花蓮。空軍也證實有聽到無線電呼叫「跳傘跳傘跳傘」，但呼叫完後，未得到信標機的訊號，因此還沒有事證可以證明，飛行員確實有執行跳傘的動作。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

F-16花蓮外海失事！即時影像拍下「海面炸火光」 疑墜機瞬間曝光

不考慮薪水哪種工作最輕鬆？大票人推「這類型」工作：沒壓力沒責任

10年11起空軍失事！F-16事故率最高 黑鷹墜機最慘重