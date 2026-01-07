F-16夜訓墜海！被揭自動防撞地系統等「2無1故障」 馬文君痛批：國防預算錢花哪去了？

國民黨立委馬文君PO文為6日夜訓墜海失聯F-16飛官辛上尉祈福，質疑國防特別預算一編再編，錢卻花不到刀口上；要錢時急如火燎，付錢後卻不急，只急著編更多預算。 圖：翻攝「臉書」立法委員馬文君粉絲專頁

[Newtalk新聞] 空軍花蓮基地6日晚間發生F-16單座戰機（機號6700）執行夜間航行訓練，在花蓮豐濱鄉東面約10海浬外海失事意外，上尉飛官辛柏毅緊急跳傘但失聯逾12小時。國防部今天（7日）上午召開記者會坦承，該機未安裝自動防撞地系統（Auto GCAS），飛官亦未配備防寒飛行衣，引發強烈質疑。國民黨立委馬文君痛批，這三項真相「令所有國人難以接受，更令國軍弟兄情何以堪」，質疑民進黨執政多年，國防特別預算一編再編，錢卻花不到刀口上。

國防部說明，辛柏毅上尉6日晚間6時17分起飛，7時29分回報MMC任務電腦故障，無法正常參考飛行姿態，進入雲層後產生空間迷向錯覺，戰機姿態失控，飛官雖及時彈射跳傘，但海象惡劣、陣風8級、海溫約24度，搜救極為困難。空軍督察長江義誠少將在記者會確認，這是該機首次MMC故障，半年內無重大記錄，但外界質疑維修是否徹底。

另外，原先計畫在「鳳展專案」中升級，2025年完成的「自動防撞地系統」，卻因系統整合延遲至今尚未到貨。江義誠表示，美方去年已完成驗證，「希望」2026年開始加裝，2028年全機隊完成。馬文君痛斥，過去F-16事故多因空間迷向或G力昏迷導致撞地，此系統本可自動拉起機頭避免悲劇，國防部付出慘痛代價後才承認真相，「希望」今年底獲得，質疑「要錢時急如火燎，付錢後卻不急，只急著編更多預算」。

此外，辛柏毅未穿防寒飛行衣，僅靠標準救生衣在低溫海水中求生。專家分析，海溫24度下無防寒衣恐導致體溫急速下降，大幅降低生存率。國防部承認防寒飛行衣採購延遲，「希望」明年交貨。馬文君直指，這種「希望」心態讓人寒心，呼籲全國民眾替辛上尉集氣祈福，並深思「民進黨這些年一編再編的特別預算、國防預算，錢到底花到哪裡去了？誰質疑、誰反對，就被扣上中共同路人帽子」。

辛柏毅為空軍官校108年班畢業，已婚，飛行總時數逾611小時、F-16時數逾371小時，剛結束芬蘭蜜月歸隊僅2天即出事。國防部長顧立雄親赴指揮，動員海空陸軍、國搜中心、空勤總隊、海巡署，C-130運輸機投擲照明彈、海鷗直升機夜巡等全力搜救，但雲層厚、海浪大，至今未發現蹤影。

F-16自1997年返台服役28年，已發生11架次失事，損失9名飛官。此次事故再度凸顯夜間訓練、裝備延宕與預算執行問題。執政黨呼籲國防預算盡速付委審查，避免杯葛影響升級；在野黨則強調透明調查。事故原因調查持續中，國防部承諾對外說明。全國民眾齊心祈福，盼辛柏毅上尉平安歸來。

