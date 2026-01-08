F-16夜訓失事！國軍海巡持續搜救中 管碧玲喊話：沒有放棄

即時中心／綜合報導

空軍一架F-16V戰機於週二（6日）晚間執行夜訓時在花蓮外海失事，飛官辛柏毅曾三度呼叫跳傘，國軍與海巡單位仍持續全力搜救中。海委會主委管碧玲在昨（7）日深夜喊話，「我們沒有放棄，希望回來！」有網友認為冬天海象惡劣，「請提醒注意搜救弟兄的安全」，管碧玲也親自回應「昨天半夜3:20還在擔心他們」。

空軍花蓮基地編號「6700」的F-16V戰機，於週二晚間執行例行性夜間訓練任務時，突陷入空間迷向，於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬外海失事，29歲上尉飛官辛柏毅當下疑跳傘逃生後墜海，目前正由國軍與海巡單位全力搜救中。

今日的搜救工作，預計規劃投入空軍18架次、海軍2艘；地面部隊則有岸巡170員，並出動輕、中型戰術輪車44輛次。另內政部空勤總隊出動2架次，海巡也出動7艘艦艇加入搜救。

海委會主委管碧玲昨深夜也在臉書上發文喊話，「我們沒有放棄，希望上天眷顧，希望回來！」網友也紛紛留言表示，「讓我們看見奇蹟」、「願平安歸來」；也有網友認為冬天海象惡劣，「也請管媽提醒注意搜救弟兄的安全，期待辛上尉能平安無事，早日歸隊」，管碧玲也親自回應「昨天半夜3:20還在擔心他們」。

