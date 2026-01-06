F-16夜訓失聯 管碧玲曝已聯絡最近貨輪協助搜救：一起集氣

花蓮空軍基地一架F16戰機，在今（6）日夜間進行例行訓練時失事，飛行員辛姓上尉在花蓮外海跳傘，仍待搜尋中。海委會主委管碧玲也發文說明最新進度，指出已聯絡最靠近該區域的貨輪協助搜救，全力進行搜救飛官行動。

管碧玲在社群平台上發文，表示國防部、海巡及空勤單位的海空救援行動都已在路上，並且距離失事地點最近、約6.3浬處的一艘貨輪投入支援，強調救援已經在途中，「我們為飛官集氣！大家一起集氣！」

據國防部表示，辛姓上尉執行夜航訓練時，於晚間7點29分在花蓮豐濱鄉東方外海，疑似因機械故障或空間迷向而彈射跳傘。空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。

責任編輯／陳俊宇

