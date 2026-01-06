F-16夜訓失聯！顧立雄坐鎮空軍司令部救援 飛官辛柏毅總飛行破600小時

記者詹宜庭／台北報導

失蹤飛官辛柏毅飛行時數曝光。（圖／IDF經國號FB提供）

花蓮空軍基地一架編號6700的F-16AM單座戰機，今（6日）晚間在執行例行性訓練任務期間，突然失去光點，飛官辛柏毅上尉於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，行蹤不明。根據國防部公布飛官資料顯示，其飛行總時數為611小時又25分鐘，而他駕駛F-16的總時數為371小時又35分鐘。

國防部表示，空軍第五聯隊由辛柏毅上尉駕駛乙架 F-16單座戰機，晚間6時17分於花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務，晚間7時29分疑似於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘。空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動；國防部長顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。

根據國防部提供相關資料顯示，辛柏毅級職為上尉戰鬥機飛行官，學歷為空軍官校108年班，目前已婚但尚未育有子女，其飛行總時數為611小時又25分鐘，而他駕駛F-16的總時數為371小時又35分鐘。另該架編號6700的F-16戰機累計飛行時數達3894小時，裝載在該機上的發動機（引擎）累積運轉時數5447小時。

