F-16夜訓歷年3起意外奪命 空間迷向.花蓮地形致命

花蓮縣 / 綜合報導

F-16夜航究竟多危險？回顧空軍歷年重大意外，1999年、2008年跟2020年皆有飛官不幸失事。最令人印象深刻的就是2020年上校蔣正志，在花蓮起飛2分鐘後就失聯墜海。

專家分析，夜間任務有兩大致命關鍵：第一是空間迷向，在漆黑中飛官會海空難辨，誤把星光當漁火導致俯衝入海；第二則是花蓮外海地形陡降坡，海溝深，離岸10海里深度就達到2000公尺，戰機失事後，飛官大多下落不明。

