即時中心／徐子為報導



今（6）日晚間7時29分國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉緊急彈射逃生，目前狀況未明。國防部及空勤總隊已派出C-130運輸機及海鷗直升機出海救援，另外，海巡署也派出艦艇趕赴現場中。對此，空軍司令部稍早也發出聲明，證實辛柏毅疑似跳傘逃生，目前尚未搜尋到人。





據了解，此次F-16飛行任務中，是在1批2架執飛，飛行員辛柏毅上尉任2號機，於18：17時起飛，執行代號「NN」的夜間航行訓練課目，不料，19：29返場過程中，戰機疑似發生「模組化任務電腦」（MMC）訊號故障，導致他返場密集編隊進雲失聯，疑似產生空間迷向，導致戰機姿態失控，辛員隨即緊急彈射跳傘。



根據《民視新聞》澎湖駐地記者掌握，辛柏毅是澎湖縣湖西鄉人，馬公高中畢業，爸爸是警察。國防部說明，辛柏毅目前任上尉戰鬥機飛行官，是空軍官校108年班，已婚，尚未育有子女，目前飛行總時數611+25，該機種總時數371+35，而該機身鐘點為3,894小時，發動機總時間為5,447小時。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／F-16夜訓花蓮外海墜機跳傘救援中 辛姓飛官背景曝光了

更多民視新聞報導

TPASS恐斷炊！江怡臻批綠狼又來了 彭一書反嗆發廢文：藍應速審總預算

貨輪加入搜救！F-16墜機飛官跳傘 管碧玲：大家一起集氣

金門大橋驚傳男子落海 「體感溫度僅6度」搜救難度高

