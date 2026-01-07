F-16失事上尉下落不明 救生背心將成逃命關鍵

花蓮縣 / 綜合報導

持續來看到這起F-16飛機失事事件，辛上尉目前下落不明，假設他最後成功跳傘，身上的救生背心及救生包，就會起到關鍵作用，因為裡面不只有無線電、信號槍、反光鏡等設備，能讓搜救人員快速掌握他的位置，還有至少能撐24小時以上的口糧、海水淡化劑等，讓他能不至於面臨缺水或飢餓，前幻象飛官就分享，飛官彈射逃生後，座椅裡面有單人小艇，救生背心遇水充氣後，再將小艇充氣，讓飛官能在艇上稍微休息，避免體力不支。

帥氣飛行夾克，配戴氧氣面罩的飛行頭盔，戰機飛行官，從頭到腳全付武裝，翱翔天際這些裝備不可少。全球防衛雜誌編輯宋玉寧說：「比如說飛行頭盔來講，那主要當然就是提供飛行員，他頭部的一個保護，尤其是他比如說在跳傘的時候，讓他的頭部不會受到傷害。」

每一次的飛行，都是一場賭命考驗，飛行衣飛行手套，既防火又抗寒，以這次F-16失事來說，倘若辛上尉跳傘成功，這件保暖的飛行衣，就能夠讓他多少抵抗，海水低溫。

前幻象飛官高志榮說：「這種天氣下去，我們生存時間，按照我們在軍中的時候都是6小時以下，我們以前在幻象的時候，這種冬季的時候，都要換乾式防寒衣，乾式潛水衣，整件是從腳趾頭，一直到脖子，都是封住的。」

除了衣服手套，每位飛官再出發前還得穿上，救生背心一碰水就會自動充氣，同時配備無線電、信號槍、反光鏡、爆音哨等，方便讓搜救人員迅速得知位置，還有至少能撐24小時的口糧，讓飛行員得以果腹，求生包則因機型而異，大多至於飛行座椅裡，從單人艇到信號彈，共有22項求生附件，最多支撐飛行官48個小時。

前幻象飛官高志榮說：「我們彈出去之後，基本上降落傘跟人還有座椅，會在一起，會有連繫繩，海水淡化劑，可以讓你飲水，還有小艇，就可以讓你出去之後，人雖然會充氣，但是一樣有小艇可以拉回來。」

不過近日東部海象不佳，依照氣象署資料顯示，事故海域海溫約低於24度，浪高也有2到3公尺，且花蓮沿海多為懸崖峭壁，大幅增加搜救難度，隨著時間一分一秒過去，辛上尉的生存條件也越發惡劣，全台持續祈福希望他能早日歸來。

