F-16失事內幕！MMC當機引發雲中失散 專家：飛官倒栽蔥帶桿反加速墜海

政治中心／程正邦報導

空軍花蓮基地 F-16 戰機墜海意外，搜救行動仍徹夜進行。隨著軍方初步資訊釋出，前 F-16 種子教官黃揚德於三立政論《新派台上線》節目中深度剖析失事關鍵：該戰機在返航途中疑似遭遇「模組化任務電腦（MMC）」故障，導致飛官在缺乏視覺參考點的雲層中陷入嚴重的「空間迷向」，甚至可能在倒栽蔥的姿態下試圖拉升，反而加速撞擊海面。

黃揚德指出，飛官在缺乏視覺參考點的雲層中陷入嚴重的「空間迷向」，甚至可能在倒栽蔥的姿態下試圖拉升，反而加速撞擊海面。（圖／新台派上線）

「大腦」失靈：MMC 故障如何戳瞎飛官眼睛？

黃揚德教官解析，F-16V 的 MMC 系統整合了慣性導航、GPS、氣壓高度及雷達定位等核心感知數據，並將其轉換成飛官易讀的「人工地平線」與「飛行符號」。飛官在返場時曾報告 MMC 故障，MMC 一旦出錯，抬頭顯示器（HUD）的畫面可能會「Freeze（凍結）」或顯示不完整。

由於 F-16V 升級後已取消傳統類比儀表，僅剩右上方一個極小的備用狀態儀。在夜航與劇烈操作下，飛官難以僅靠微小備援儀表修正姿態。

黃揚德指出，飛行員身體疲憊或睡眠不足，也容易出現空間迷向的狀況。（圖／新台派上線）

「空間迷向」奪命：錯覺中的死亡螺旋

據了解，當晚海域氣流不穩且佈滿雲層，辛柏毅上尉在 MMC 故障後，長機要求其執行「密集編隊」目視跟隨，不料隨後進入雲層發生「Two Lost（雲中失散）」。空間迷向就像「蒙眼轉圈」，生理感知與儀表顯示發生衝突。飛官可能生理上覺得飛機在往上爬，但實際上飛機正在向下俯衝。

黃揚德教官根據軌跡示意圖指出，辛上尉在 48 秒的應變時間內發現高度驟降，反射動作是「帶桿（往後拉）」試圖拉升。然而，若當時戰機處於「雙腳朝天」的倒掛姿態，往後拉桿反而會讓飛機從 4000 呎加速衝向海面。

外界質疑，是不是MMC升級到F-16V常故障？黃揚德坦言，排除故障只有一個辦法，就是把MMC的開關關掉再打開。（圖／新台派上線）

自動防撞系統（Auto GCAS）為何沒救命？

外界質疑美方售台的「自動防撞地系統（Auto GCAS）」為何未能發揮作用？黃揚德解釋，台灣舊款 F-16 Block 20 屬於類比式飛操，而 Auto GCAS 是專為 Block 40 以後的數位飛操設計。為了讓數位系統相容於台灣戰機，美方需進行特殊研發與測試。

該系統原預計 2024 年才開始測試，最快 2028 年甚至更久才能全面到位。主持人李正皓感嘆：「軍購不是買菜，早一天有預算，才能早一分安全。」

黃揚德指出，現在台灣的F-16是阿扁任內買的，如果不升級要汰換新的，至少要等15年。（圖／新台派上線）

妥善率疑雲：F-16V 升級後 MMC 更易故障？

對於外界傳言 F-16V 升級後 MMC 故障率偏高，黃揚德坦言，當年從 TAP1 升級到 TAP2A 階段時，確實出現過 MMC 適應問題。由於MMC管理眾多感測器，處理資訊極其複雜。若在空中當機，飛官唯一的處置方式就是「關掉再打開」，但這在夜間近地機動時，風險極高。

至於飛官辛柏毅墜海前，為什麼要連喊3次「跳傘」，黃揚德解釋，「那個是我們的規定，你要跳傘的話要喊3次，第3聲的時候你要拉起來，他在那個時間叫叫完了，理論上他就應該要拉起來，是不是因為他的狀態開始劇烈變化，沒有辦法去拉那個彈射座椅，或者他有拉也有出來了也不一定，所以會造成這個結果。」

