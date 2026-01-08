F-16失事全力搜救 顧立雄最新說明：天安特檢周六完成

國防部長顧立雄。（取自中時新聞網直播）

花蓮基地編號6700的F-16V單座戰機6日晚間失事墜海，飛行員辛柏毅上尉失聯，國軍持續搜救中。國防部長顧立雄今（8日）表示，至今已派30架次搜救飛機、22艘艦艇，唯一目標就是盡全力進行搜救。

外交及國防委員會今邀請國防部、外交部、國家安全局、海洋委員會海巡署報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。

顧立雄在會前受訪時表示，至今已派30架次搜救飛機、22艘艦艇，還有2架無人機，地面也有180人全面進行搜救，唯一目標就是盡全力進行搜救。

顧立雄表示，這架飛機經查在過去三個月應該都沒有所謂MMC（模組化任務電腦）故障；他續指，至於MMC電腦升級後，軟體都要進行調整，在114年1月開始，經過軟體升級後，MMC已經呈現一個穩定狀態，沒有各位（外界）講的這樣狀況。

顧立雄表示，現在是空軍進行天安二號特檢，也就是說戰、演訓任務暫時停止，但警戒與待命的部分還是會維持，現在已經開始將所有飛機進行特檢，預計特檢會在周六完成。

