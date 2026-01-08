F-16失事凸顯軍購延宕問題 顧立雄挨轟「只會替美方、軍火商找理由」
立法院外交及國防委員會今（8）日邀請國防部、國安局等報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。國民黨立委針對F-16C/D Block 70型戰機交機、自動防撞地系統（A-GCAS）、防寒飛行衣等，質詢國防部長顧立雄。
徐巧芯今天在臉書貼文首先寫道，飛官辛柏毅的意外大家都相當遺憾，目前還在搜救當中，希望大家繼續替他集氣祈福！
徐巧芯接著表示，為什麼她會一直追66架的F-16C/D Block 70型延宕問題，就是因為該型機不需要升級就配備自動防撞地系統A-GCAS，更對其他飛安設備進行優化，非戰損事故裡面經常出現的低空撞地、G力昏迷G-LOC、空間迷向，都是F-16C/D Block 70型強化最多的項目，可以大幅度的提升飛官安全。
徐巧芯表示，按照原定期程，F16C/D Block 70型如果準時交貨（10架以上，2025年），也代表空軍的機隊裡會有部分戰機擁有自動防撞地系統，空軍弟兄執行演訓任務時，能得到更多保障。
徐巧芯指出，但沒到貨就是沒到貨。顧立雄部長還在跟她爭辯66架F-16C/D Block 70型戰機的交貨期程，國防部原先承諾去年底會交機10架，結果跳票。她追問今年會交機幾架，結果還是得不到答案。顧部長只說，第1架仍在測試中，後續的戰機仍在組裝中，她是不知道要等到何時，才能拿到新戰機。
徐巧芯表示，而我國向美國採購的自動防撞地系統，計畫從2018年飛官吳彥霆殉職後開始研議，預計替空軍的F-16型機隊加裝系統，提升飛行安全，結果計畫延宕數年，她去年質詢時，空軍給出的答案是美軍軟體測試及升級問題。她認為這些都是藉口，整個計畫執行6、7年，結果卻無法完成美軍在2015年就全面裝設的系統，本來就應該追根究底，而不是雙手一攤。
徐巧芯認為，國防部應該想著怎麼解決問題，過了這麼多年、預算編了、錢也給了，就是沒到貨的問題，國防部很多時候應該站在飛官的角度催貨，不是只會替美方、軍火商找理由，把問題丟給自己人。
徐巧芯最後指出，在6日F-16AM型戰機失事意外後，大家才發現原來空軍弟兄執行任務時，一直以來都沒有配發防寒飛行衣，她覺得相當誇張。根據資料，國防部從2021年就預計要添購地面支援裝備採購，空軍的防寒飛行衣也列在計畫中，但到了2025年才簽約、編列預算，總價為4000萬元，預計2027到貨，而這起意外發生後，國防部原先說今年底到貨，顧部長今天又改口3月就可到貨。她希望不要再跳票了。
徐巧芯表示，從她提到的問題，從F-16 C/D Block 70型戰機、自動防撞地系統、防寒飛行衣都出現同樣問題，就是我國買了軍購、編了預算、簽了約、付了錢，就是無法如期到貨。F-16 C/D Block 70型戰機預計2025年全數交機，跳票；自動防撞地系統，原預計2024年裝機完成，也跳票；防寒飛行衣的採購則是拖了4年，預算都編了，就是沒買。問題出在哪，答案其實已經很明顯。
徐巧芯強調，最近民進黨不斷批評藍、白立委阻擋國防預算，但是她提到的這些重要軍購很清楚，過往法案也審了、預算也過了、軍購也買了，但就是不到貨，這部分需要賴政府、國防部盡義務保障軍人安全。
