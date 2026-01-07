F-16失事前關鍵1分鐘！ 飛官辛柏毅呼叫「高度一直掉」連喊3次跳傘

F-16V辛柏毅飛官6日執行例行訓練時，疑似飛機失事人在花蓮豐濱外海跳傘，目前仍下落不明，從無線電紀錄顯示，辛柏毅失事前一分鐘，曾呼叫回報「高度一直在下掉！」並大喊3次「跳傘跳傘跳傘」，隨後戰機就在光點上消失。

空軍司令部今（7）天上午召開臨時記者會，督察長江義誠少將說明，1月6日空軍第5聯隊F-16單座戰機（機號6700）由上尉飛行官辛柏毅駕駛執行夜間飛行任務，晚間6點17分從花蓮基地起飛，7點29分於花蓮基地南面31浬光點消失，立即成立應變中心，由空軍派遣搜救機協同海軍、空勤總隊及海巡署共同執行搜救任務。

0106花蓮F-16戰機光點消失位置示意圖。圖／空軍司令部提供

F-16戰機事件軌跡示意圖。圖／空軍司令部提供

空軍司令部進一步公布失事F-16光點消失位置及軌跡示意圖，從圖中看到，光點消失在花蓮基地南面170°幅向的31海浬、高度1700呎；而從軌跡圖看到，辛柏毅駕駛的僚機（2號機）原本位置在長機右側，訓練完畢後兩機採基本編隊執行返場操作。

江義誠指出，依站管通話、雷達顯示及長機錄音抄件顯示，7點27分30秒，辛柏毅駕駛的2號機高度約在7600呎、距離花蓮南面40.4海浬，此時他就在無線電呼叫TWO LOST在空中有失散的情況，7點28分18秒，2號機高度約在4000呎，距離花蓮南面的36.3海浬，並呼叫「我現在高度一直在下掉」，7點28分22秒，高度來到2600呎，距離花蓮正南面35.1海浬，2號機再度在無線電呼叫「預計跳傘跳傘跳傘」，7點28分30秒，高度降至1700呎、花蓮南面36海浬，2號機光點消失。

