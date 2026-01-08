即時中心／林韋慈報導

空軍F-16戰機日前失事，引發外界高度重視飛行員防寒飛行衣的配發狀況。對此，空軍司令部今（8）日表示，飛行員防寒飛行衣已完成規劃與採購，預計於今年第一季完成交貨，屆時將儘速配發各飛行部隊使用，以維護飛行任務安全。





空軍一架F-16戰機6日晚間在花蓮外海失聯，後續傳出飛行員尚未全面配賦防寒飛行衣。民進黨立委王定宇呼籲，藍白陣營應盡速讓國防年度預算及1.25兆元國防特別條例付委審查，以免影響相關裝備籌獲進度。

國防部長顧立雄今日在立法院外交及國防委員會備詢也表示，國軍是去(2025)年就已循軍購方式籌補，去年12月底前陸續交貨，今年3月可以交貨完畢。防寒衣並沒有在這個1.25兆的國防特別預算裡。空軍參謀長李慶然接受國民黨立委王鴻薇質詢也表明，去年是要採購1300件左右。現在陸續交貨，慢速機400套已經交了200套，戰鬥機部分要比較符合量身訂製，陸續交貨，目前5聯隊已經有部分型號先交貨，交貨量正常。

對此，空軍司令部今特別聲明，針對外界關注此事，防寒飛行衣相關規劃與採購作業已完成，待廠商依契約交貨後，將依作業程序發放至各飛行單位，確保飛行員在執行任務時具備必要的防寒與安全防護。





原文出處：快新聞／F-16失事引關注 空軍：防寒飛行衣第一季交貨、儘速配發

