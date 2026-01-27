F-16失事後亡羊補牢...空軍公布空勤防寒飛行衣 落海最長保暖24小時

國防部舉辦春節加強戰備操演，嘉義空軍第四聯隊F-16AM戰機執行緊急起飛與訓練等任務。記者季相儒／攝影

空軍一架F-16AM單座戰機於本月6日晚間夜航訓練時，失事墜海，空軍今天公開F-16戰機飛行員使用的OTS-600防寒飛行衣。軍方表示，飛行員穿著防寒衣值勤，可提供6到24小時以上的保暖效果，爭取搜救時間。預計3月底全數交貨並完成相關教育訓練後，就會啟用。

空軍公開空勤人員使用的OTS-600防寒飛行衣。領口、袖口為防水橡膠材質密封圈，軀幹部位以斜向防水拉鍊方便穿脫；內層為刷毛羊毛材質。記者季相儒／攝影

空軍一架F-16AM單座戰機於本月6日晚間夜航訓練時失事墜海，F-16機隊經天安特檢後已經恢復戰備，國防部舉辦春節加強戰備操演，嘉義空軍第四聯隊排出多批F-16AM/BM執行緊急起飛與訓練等任務。

空軍公開空勤人員使用的OTS-600防寒飛行衣（圖中）。領口、袖口為防水橡膠材質密封圈，軀幹部位以斜向防水拉鍊方便穿脫；內層為刷毛羊毛材質。執行任務時，仍要穿著一般的綠色或桔色飛行衣（圖右）。記者季相儒／攝影

另一方面，這起事件也引發飛行員在冬天執勤時是否穿著防寒衣的爭議。空軍司令部參謀長李慶然證實，軍方已經編列預算，透過軍售程序採購1300多套防寒飛行衣配發所有空勤人員，預計3月底之前可交貨完畢。

空軍公開空勤人員使用的OTS-600防寒飛行衣。領口、袖口為防水橡膠材質密封圈，軀幹部位以斜向防水拉鍊方便穿脫；內層為刷毛羊毛材質。執行任務時，仍要穿著一般的綠色或桔色飛行衣（圖右）。記者季相儒／攝影

第四聯隊今天首度公開F-16戰機飛行員使用的OTS-600防寒飛行衣。這套飛行衣的領口、袖口為防水橡膠材質密封圈，軀幹部位以右上左下斜向防水拉鍊穿脫；內層為刷毛羊毛材質。執行任務時，防寒衣外仍要穿著一般的綠色或桔色飛行衣。

空軍解釋，這套飛行衣由一層可避免水滲入，也能使汗水蒸氣蒸發，緩和熱能壓迫和濕度蓄積的防火、防水透氣布料製作。內層則是羊毛刷毛材質。可提供飛行員落海後，降低失溫風險。

根據操作手冊的資料，飛行員若穿著一般棉質貼身衣物，落水時可提供6小時保暖效果，若額外穿著保暖衣物時，可保暖達24小時以上。根據空軍規定，日間海溫低於攝氏18度，夜間海溫低於攝氏20度，人員須穿著防寒飛行衣執行飛行任務。飛行員會在每批飛行的任務提示時，根據當時查詢氣象資料的海水溫度，決定是否穿著防寒衣值勤。

據示範穿著的飛行員蕭睿甫上尉表示，在目前的氣溫下，穿上這套防寒衣「就像穿著一件緊身型的發熱衣。」對於手部操作駕駛桿、油門推桿也不會造成窒礙。

據指出，這套飛行衣共有14種尺寸可提供飛行員依各自不同的身形套量。四聯隊政戰主任林嘉田表示，包括F-16等三種主要戰機以及海鷗部隊等機種，都會陸續撥發OTS-600防寒衣，六聯隊的C-130H、E-2K和P-3C等機種成員，則配發另一種適合搭配機上作業的防寒衣。當所有使用者及負責保養的個裝士都完成相關穿著、保養的教育訓練後，就會全面啟用。

媒體詢問OTS-600防寒衣的供應廠牌和單價，空軍皆低調沒有進一步說明。據傳先前也有廠商提供類似的美式防寒衣給空軍測試，當時報價每套需30萬元，空軍對此並未證實。

