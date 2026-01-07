F-16失事搜救中 空軍：目前海上仍未發現飛機殘骸、跡證

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

空軍花蓮基地一架F-16單座戰機，昨（6）日晚間失事，飛行員辛柏毅上尉目前仍下落不明。空軍司令部今早舉行記者會說明。對於目前搜救狀況，空軍司令部表示，空軍派遣了搜救機，協同海軍、空勤總隊及海巡署共同來執行搜救的任務。至於是否在事發周遭海域發現碎片或跡證，空軍司令部稱，就剛剛為止，還沒接到發現任何飛機殘骸跟跡證。

空軍司令部督察長江義誠少將。（圖／中華民國空軍臉書）

對於搜救狀況，空軍司令部表示，目前第一要務為人員搜救，空軍派遣了搜救機，協同海軍、空勤總隊及海巡署共同來執行搜救的任務，目前已派出空中13批13架次、海上艦艇11艦次，另有119員實施搜索作業。

會後聯訪時，媒體關心目前搜救進度，在戰機墜海的豐濱海域，是否已有發現碎片或相關跡證？對此，空軍司令部督察長江義誠少將回應，有關海上部分，就剛剛為止，還沒接到發現任何飛機殘骸跟跡證。而對於有網友稱在石梯坪拍到即時影像有火光，是否有研判是戰機爆炸還是有其他可能？江義誠則說，有關相關發現的事證，都歡迎提供給空軍司令部研判跟運用。

