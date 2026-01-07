F-16失事搜救中 空軍：目前海上仍未發現飛機殘骸、跡證
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
空軍花蓮基地一架F-16單座戰機，昨（6）日晚間失事，飛行員辛柏毅上尉目前仍下落不明。空軍司令部今早舉行記者會說明。對於目前搜救狀況，空軍司令部表示，空軍派遣了搜救機，協同海軍、空勤總隊及海巡署共同來執行搜救的任務。至於是否在事發周遭海域發現碎片或跡證，空軍司令部稱，就剛剛為止，還沒接到發現任何飛機殘骸跟跡證。
對於搜救狀況，空軍司令部表示，目前第一要務為人員搜救，空軍派遣了搜救機，協同海軍、空勤總隊及海巡署共同來執行搜救的任務，目前已派出空中13批13架次、海上艦艇11艦次，另有119員實施搜索作業。
會後聯訪時，媒體關心目前搜救進度，在戰機墜海的豐濱海域，是否已有發現碎片或相關跡證？對此，空軍司令部督察長江義誠少將回應，有關海上部分，就剛剛為止，還沒接到發現任何飛機殘骸跟跡證。而對於有網友稱在石梯坪拍到即時影像有火光，是否有研判是戰機爆炸還是有其他可能？江義誠則說，有關相關發現的事證，都歡迎提供給空軍司令部研判跟運用。
更多FTNN新聞網報導
花蓮F-16墜海飛官3度喊跳傘 空軍：未獲信標機訊號、沒事證能證明已跳傘
F-16花蓮外海失事 柯文哲發聲：盼搜救順利將飛官平安帶回
F-16花蓮外海失事！管碧玲：救援行動已在路上 聯絡上距6.3海浬貨輪搜救
其他人也在看
從夕陽產業到示範場域 番路農會翻轉柿子新生命
嘉義縣番路鄉雖是台灣最主要的柿子產地，但相關產業卻在沒落中，幾乎淪為夕陽產業。這個時候，番路鄉農會挺身而出，這幾年透過制度化經營與產業整合，逐步建構完整的柿子加工與行銷體系，不僅農友收益也愈來愈好，也成為農會體系交流取經示範場域，新竹地區農會總幹事6日下午組團參訪並簽署合作備忘錄，加強兩地交流，創造自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
台股早盤跌逾百點 (圖)
台積電股價漲多拉回，台股連續創高後，7日早盤下跌約160點，最低至30412點，代表中小型股票的上櫃指數則開高。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
十二年課綱融入教案 新北推校園食農資源
(記者謝政儒新北報導)新北市農業局推動設立食農教育示範場域，並協助在地農漁民發展各具場域特色的專屬課程，更將十二年國民基本教育課綱核心素養納入設計，讓食農教育教案成為學校課程可直接運用的學習資源。11...自立晚報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
3千枚金箔1:1原尺寸打造 億元大谷投打金身雕像東京新宿展出
日本金製品製造與銷售公司 SGC 宣布，將自 14 日起至 19 日，於東京新宿高島屋百貨舉辦為期 6 天的「大黃金展」，展覽最大亮點為洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平的「投、打」兩款 1：1 等身金箔雕像，兩座作品合計價值高達 1 億日圓（約新台幣 2,020 萬元），吸引外界高度關注。太報 ・ 1 天前 ・ 2
桃竹苗分署提供各項需求 協助青年就業
為促進青年順利就業並在職場穩定發展，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署積極推動「支援青年就業計畫」及「青年職得好評計畫」，分別針對初次尋職及長期待業的青年，依需求提供協助，包括職涯諮詢、求職準備、尋職期間的津貼支持到就業後穩定留任，提供青年完整且連續的就業協助，打造友善青年的就業環境。針對初次踏入職場或是對自己未來迷茫的社會新鮮人，桃竹苗分署透過「支援青年就業計畫」提供各類諮詢輔導的支援資源，包含實體及線上職涯諮詢、協助履歷撰寫，以及媒合就業等服務，協助青年順利就業。歡迎年滿十五至二十九歲、畢業後未就業達六十日以上的本國籍青年，透過台灣就業通計畫專區（https://gov.tw/goH）申請參加計畫，若青年依規定完成各項求職準備，仍暫時未能找到工作，每個月可以申請尋職津貼6, ...台灣新生報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
玩命！ 工人樓頂修鐵皮沒防護 坐邊緣風大恐吹落
高雄三民區鼎力路一戶民宅，找來工人上到4樓加蓋鐵皮屋頂修繕，結果，有工人冒險坐在牆邊！沒有任何防護配備，也沒安全帽，被路過等紅燈的民眾拍下這一幕，由於三民區中午前最大陣風還有5級，目擊者說，工人距離地面至少10幾公尺高，要是風大一點，可能就會墜落，勞工局看了影片表示，雇主可能違規，最高罰30萬元。 #高雄#樓頂#修鐵皮#沒防護東森新聞影音 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
聯合國人權辦：美干預委內瑞拉削弱國際法世界更不安全
（中央社日內瓦6日綜合外電報導）聯合國人權事務高級專員公署今天表示，國際社會必須闡明，美國干預委內瑞拉之舉違反國際法，讓世界變得更不安全。中央社 ・ 14 小時前 ・ 2
獨家／保暖先暖背「背心型暖暖包」禦寒機車族：有用但麻煩
獨家／保暖先暖背「背心型暖暖包」禦寒機車族：有用但麻煩EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
歐洲暴雪釀6死 數百架航班取消
強降雪和冰凍天氣導致歐洲各地交通大規模中斷，根據報導，歐洲大陸已經有6人在和天氣相關的事故中喪生。（戚海倫報導） 歐洲低溫暴雪釀災。英國廣播公司BBC報導，當局指出，法國兩個不同地區共有5人因為中廣新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
愛到可以丟掉自己！這3個星座為了留住愛情「即使卑微也甘願」
感情裡最讓人心疼的，往往是那種「只要你不離開，其他都可以退讓」的狀態。以下這3個星座，在感情中很容易成為不斷妥協的一方，一旦投入，就把原本在意的原則和界線慢慢放下，只求關係能繼續。即使明知道這樣的自己變得委屈，還是選擇撐下去。姊妹淘 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
唐綺陽60歲狂瘦28kg太神！親曝「最愛1款減肥聖品」飯前吃瘦得快，營養師也認證
最近瘦身界又冒出一個自然飲食新寵 —— 「銀耳減肥法」，連星座專家 唐綺陽 都大力推薦！她在 2024 年決心甩掉 20 多公斤，靠的是聰明吃 ＋ 好食材，而銀耳竟然是她解鎖變女人我最大 ・ 1 天前 ・ 11
癌友人生寒冬有光 癌團5+5照護接住全家人 (圖)
罹癌似獨自頂著寒風逆行，台灣癌症基金會5日起推出「5+5心理社會處方」照護模式，接住癌症家庭，盼力推至全國。圖為心理諮商示意圖。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高雄輕軌成圓第二年日運量再增6％ 前5名車站站穩排名
高雄輕軌成圓後第二年，每日平均運量比第一年再漲逾6%，運量前五名車站則排序不變，冠軍C24愛河之心站擁轉乘優勢且緊鄰商業開發案，霸主地位數年難撼。高雄輕軌2024年元旦成圓，全長22.21公里、設38站，成圓初期採試營運免費體驗，同年2/26起全線正常收費。自由時報 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
雲科大攜手臺灣世曦 簽備忘錄
為促進產學合作、AI技術落地應用及共同培育跨領域工程人才，國立雲林科技大學與臺灣世曦工程顧問股份有限公司近日正式簽署產學合作備忘錄，雙方將秉持平等互惠原則，整合學校與產業資源，共同推動多元化之產學合作，特別期待能夠攜手深化AI落地產業應用，共同培育跨領域人才，以提升教育與產業加值效益。此次合作內容涵蓋多項重點，雲科大未來將邀請臺灣世曦具豐富實務經驗的業界專家到該校進行專業講座與經驗分享，讓學生能第一線了解工程實務與產業趨勢；同時也將每年推薦優秀學生至臺灣世曦實習，協助學生提早累積職場經驗，強化就業競爭力。雙方也將視實際需求，共同爭取相關產學合作計畫，推動技術研發與應用，共同培育跨領域工程人才。雲科大表示，透過與國內最大綜合型工程顧問機構、以專業技術為核心的臺灣世曦合作，不 ...台灣新生報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
祝福！味全龍劉基鴻求婚成功 表特版美女點頭喊嫁
台灣職棒圈近期喜訊不斷，加入日職西武獅隊的林安可日前求婚成功，今天（1／6）再度傳出喜訊，味全龍2019選秀梯的狀元劉基鴻，昨天向女友求婚成功，確定與曾登上PTT表特版掀起暴動的女星葛昀萱踏入婚姻殿堂。太報 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
傳賴清德將下鄉宣講總預算 柯志恩酸：「團結十講」找到新靈感？
中央政府總預算案及1.25兆國防特別預算條例卡關，據傳總統賴清德與行政院長卓榮泰規劃下鄉宣講訴諸民意，引發討論。國民黨立委柯志恩質疑，先前賴清德的「團結十講」，講到第四講就無力為濟，過了大半年賴總統是否找到新靈感，又準備對在野火力全開？中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
疑路燈昏暗護欄太低 女自撞拋飛掛樹身亡
彰化縣 / 綜合報導 彰化大村鄉昨(5)日晚上8點多，發生離奇車禍，一名黃姓女子，下班要從彰化騎車回員林住處時，燈光昏暗自撞路樹，機車卡進路樹和護欄之間，她被拋飛最後掛在樹上，當場失去意識，送醫搶救後仍不治身亡。機車卡進路樹和護欄之間，騎車的是一名50多歲的黃姓女子，撞擊當下，人車分離，她整個人被拋飛往旁邊的水溝墜落，人掛在路樹枝幹上，頭下腳上，傷勢嚴重。路過的民眾發現，趕快打電話求救，消防人員將她從樹上救下來，緊急送醫，但因為傷勢太重，搶救無效身亡。彰化交通分隊小隊長許世民：「發生自撞路樹後，黃女跌落溝圳旁的樹上。」警方表示，騎車的是50多歲黃姓女子，在彰化上班做廚房助手，5號晚上8點多下班要騎車回員林住處，經過這條路，疑似因為路燈燈光不夠亮，沒注意路邊的路樹，自己撞上去後，機車卡進去，她彈起來往水溝拋飛，人掛在樹上。彰化林厝消防分隊小隊長蘇楚翔：「還沒救上來的時候，她在下面的時候，意識已經有改變，拉上岸之後呈現ohca，立即由91車人員實施急救。」當地居民透露，這條路路燈確實太暗，加上護欄太低，沒有明確的防護設備，警方已經派人前往勘查，要釐清車禍原因。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
搭小黃運將碎念"謀殺.埋骨" 啦啦隊女孩:心臟漏好幾拍
社會中心／李世宸、莊柏驊 台北報導中信兄弟的啦啦隊女孩〝怡琪〞，日前在高鐵台北車站搭計程車，卻遇上奇怪司機大姊，在路程中，她不斷喃喃自語，還說了「埋骨、法術、謀殺」等字眼，讓〝怡琪〞心生恐懼，告訴司機想下車，還不給停，甚至鎖上車門，嚇得〝怡琪〞趕緊通知同事救援，還好最後平安下車，但已經讓心臟漏了好幾拍。民視 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
《陸股》滬指漲1.50%；恆指漲1.38%、日K翻紅
MoneyDJ新聞 2026-01-06 17:29:50 新聞中心 發佈中國滬深兩市三大指數今(6)日開盤漲跌不一，盤初兩市快速走高；午後兩市略微回檔後，漲幅進一步擴大。盤面上，腦機接口(人機介面)板塊續爆發，保險股、商業航太板塊續活躍，磷化工、小金屬及化學原料等板塊漲幅居前；CPO概念震盪下行，F5G概念等板塊跌幅居前。整體來看，兩市個股呈普漲態勢，上漲個股逾4,100檔；上證指數終場收漲1.50%。 上證指數今收於4083.67點，上漲60.25點或1.50%；深證成指收於14022.55點，上漲193.92點或1.40%；創業板指收於3319.29點，上漲24.74點或0.75%；科創50收於1429.30點，上漲25.89點或1.84%；中證A500收於5860.20點，上漲96.90點或1.68%。 成交量方面，滬市今成交1兆1,758億元(人民幣,下同)，深市成交1兆6,308億元，兩市成交額2兆8,066億元，較前一交易日量增約10%。 從盤面上來看，券商、保險、有色金屬、化工漲幅靠前，商業航太、腦機接口、智慧駕駛、半導體等表現活躍。 港股方面，香港恆生指數開盤漲0.5Moneydj理財網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
《日股》晶片、軍工股狂飆 日經晨收漲逾1400點 東證創新高
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周一、在東京股市今年第一個交易日，由晶片股和軍工股領軍，日經225指數早盤飆漲1,419.62點或2.82%，收在51,759.10點，扭轉去年底連跌兩天、低迷的封關行情。東證一部指數晨收漲2.12%，為3,481.17點，盤中一度觸及3,486點，創下歷史新高。上周末，美國對委內瑞拉採取軍事行動，但市場對此反應冷淡。 受上周五美股費城半導體指數飆升4%激勵，日本半導體設備大廠愛德萬測試（Advantest）和東京威力科創（Tokyo Electron）早盤都大漲約6.4%。 AI新創大金主軟銀集團漲近4%，資料中心受惠股、光纖電纜大廠藤倉株式會社（Fujikura Ltd）漲近6%。半導體材料大廠Sumco漲2.26%，IC基板廠Ibiden漲5.10%，矽晶圓大廠Shin-Etsu Chemical漲2.91%，機器人大廠Fanuc漲3.12%。 軍工股亦表現強勁，IHI和三菱重工業（Mitsubishi Heavy Industries）分別飆漲9.20%和8.46%，在日經指數成分股中漲幅領先。 IwaiCosmo Securities首席策略師K時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言