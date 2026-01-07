F-16失事最大原因？徐巧芯揭防撞系統軍購「原定2024完成」：至今沒半架交貨

6日晚間空軍花蓮基地一架F-16戰機傳出失事，飛行員辛柏毅上尉疑跳傘後失聯，也引起外界對於避免飛行員產生空間迷向而失事的「防撞系統」關注。對此，國民黨立委徐巧芯直言，空軍加裝防撞系統計畫，原定要在2024年完成，結果到了2025年，系統裝機的進度是0，一架戰機都沒完成。

徐巧芯在臉書發文表示，因為空軍F-16AM戰機在花蓮外海執行夜訓任務時失事，今天又有飛官來向她陳情防撞系統應該盡快安裝的事情。

徐巧芯提到，這不是她第一次陳情、追蹤本案，她去年12月在立法院質詢中，就關切空軍現役戰機加裝自動防撞地系統（AGCAS）的進度，自動防撞地系統極為重要，它能夠根據戰機速度、航向、地形資訊等，判斷飛機是否有衝撞地面、海面的可能，警告飛行員；若飛行員沒反應，機體將自動恢復穩定姿態及高度，避免飛機墜落。

廣告 廣告

徐巧芯指出，這個計畫自2018年開始評估，是鳳展專案的一部分，但計畫持續多年，卻還不看到一個影，且根據國防部報告計畫要在2024年完成，結果到了2025年系統裝機的進度是0，一架戰機都還沒完成。

徐巧芯說，當時，空軍參謀長李慶然回覆她，因為美方的各種測試、軟體等問題造成計畫延宕，目前全案要等到2027年才能完成全機隊佈線、裝機完畢。「所以這個自動防撞地系統案，我們國軍已經付了錢，卻根本沒有完成，到現在沒有半架F-16戰機完成裝機、交貨，又出現美方軍購延宕的狀況。」

徐巧芯批，而賴政府、國防部彷彿對這個狀況完全沒感覺，也不在乎，到底我們的軍費都花在什麼地方，我們又拿到什麼軍購？這只是其中一個例子，希望政府能夠更加重視軍人的飛行安全權益與裝備採購後的到貨與安裝進度。

更多風傳媒報導

