F-16失事未收到求救訊號 前飛官于皓瑋：恐裝備落入深海

隸屬花蓮空軍基地第5聯隊，機號6700的F-16AM型單座戰機，6日晚間執行夜間飛行訓練任務時，突然從雷達螢幕上光點消失，目前證實失事，軍方正全力搜救中，不過迄今仍沒有截獲求救信標訊號，無法確定上尉飛官辛柏毅是否彈射跳傘。對此，前空軍F-5E型戰機飛官于皓瑋研判，相關設備可能因掉入深海導致訊號中斷。

失事的第5聯隊F-16AM戰機。(圖/中央社)

空軍司令部今（7）日上午在花蓮空軍基地舉行臨時記者會說明事發經過，空軍督察長江義誠少將指出，辛柏毅在2600呎高度時曾連續三次呼叫「預計跳傘、跳傘、跳傘」，戰機的雷達訊號最終則是在1700呎高度消失。他表示，由於迄今沒有收到信標機的求救訊號，因此沒有事證證明辛柏毅確實有跳傘動作。

據「TVBS新聞」報導，于皓瑋表示，只要飛行員連同彈射椅從座艙彈射之後，彈射椅上的求救訊號就會發射出去。他說，台灣東部地區比較有考驗的是太平洋海域很深，可能掉入超過無線電發射訊號接收的距離。

失蹤F-16飛官辛柏毅。(圖/小陳故事多提供)

于皓瑋指出，相關求救訊號設備不太可能完全沒有作動，可能是飛行員彈射跳傘後落入海面，但海況惡劣導致設備掉入深海，才使得訊號中斷。

