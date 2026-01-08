F-16失事沒防撞系統？徐巧芯嘆未如期到貨

花蓮空軍基地6日一架F-16戰機發生意外，上尉飛行官辛柏毅不幸墜海失聯。立委徐巧芯8日表示，辛姓飛官的意外大家都相當遺憾，目前軍方還在持續搜救當中！從F-16V戰機、防撞地系統、防寒飛行衣都出現同樣問題，就是政府買了軍購、編了預算、簽了約、付了錢，就是無法如期到貨！

最近民進黨不斷批評藍白阻擋國防預算，但過往軍購法案也審了、預算也過了，現在就是不到貨，這部分需要賴政府、國防部盡義務保障軍人安全。

徐巧芯在臉書發文指出，為什麼一直追66架F-16V延宕問題，就是因為它不需升級就搭載「防撞地系統」，更對其他飛安設備進行優化，非戰損事故裡面經常出現低空撞地、G-LOC（G力昏迷）、空間迷向，都是F-16V強化最多的項目，可以大幅度的提升飛官安全。

廣告 廣告

徐巧芯進一步指出，但沒到貨就是沒到貨，國防部長顧立雄還在爭辯66架F-16V戰機交貨期程，國防部原先承諾去年底交機10架，結果跳票，追問今年會交機幾架，結果還是得不到答案，顧立雄只說，第1架仍在測試中，後續戰機仍在組裝當中，不知道要等到何時，才能拿到新戰機！

我國向美國採購防撞地系統，計畫從2018年開始研議，整個計畫執行6、7年，結果卻完成不了美軍2015年全面裝設的系統。最後，這起戰機意外事件，大家才發現空軍弟兄都沒有裝配防寒飛行衣，令人覺得相當誇張。國防部原先說今年底到貨，顧立雄部長現在改口3月就可到貨，希望不要再跳票了。