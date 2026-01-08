F-16失事沒防撞系統 顧立雄：今年底開始擴裝

國防部長顧立雄 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 花蓮空軍基地一架編號6700 的 F-16V 單座戰機，於 2026年1月6日 晚間執行夜間訓練時失事墜海，台灣已向美採購自動防撞系統卻還沒到貨，國防部長顧立雄今(7)日立院受訪稱，應為109年對洛克希德·馬丁採購防撞系統時，是類比跟數位混合，要花比較長時間研改，現在進度順利，測試順利的話，今年底開始擴裝」。

花蓮空軍基地1架F16戰機失事，飛官辛柏毅上尉下落不明，對於搜救進度，顧立雄受訪表示，迄今大概已經派了30架次的搜救的飛機，22艘海軍加海巡，另外還有兩架無人機，地面也有180人全面的在進行搜救。現在唯一的目標就是盡全力來進行搜救。

廣告 廣告

對於戰機「模組化任務電腦」（MMC）訊號故障，也有飛官反應鳳展專案MMC有很多缺失，顧立雄出席立法院外交國防委員會前受訪說，這架飛機過去的三個月應該都沒有MMC故障的情況，是妥善。至於MMC的電腦的部分，在升級之後，這個軟體都要進行修調。在114年1月開始，這樣子的一個軟體的一個穩定的狀態，因為經過軟體升級之後，MMC已經呈現穩定的狀態，「沒有各位所講的這個所謂，我看到媒體講說「不堪負荷」。

對於F-16目前停檢，顧立雄說，現在是實施天安二號的特檢，戰演訓的任務這個部分暫時停止，但是那個警戒跟待命的部分還是會維持，現在已經開始將所有的飛機的部分做了一個特檢，應該禮拜六就會完成。

對於飛官防寒衣何時會到貨，是不是已經付款還沒到貨？顧立雄說，空軍要經過多方的評估，114年進行應該軍購的方式，去年年底的時候已經交貨，預計在今年的3月以前會全數交貨。

顧立雄也表示，MMC同樣電腦系統的都裝在升級的F-16上。

媒體也詢問，所以「鳳展專案」裡對美經購到底有多少是延宕的，顧立雄說，就是有三項，當然包括F-16V 70。

不過媒體詢問，是F-16 A/B升級部分，顧立雄說，「AB的升級已經完成了。（媒：那是構改），對那構改完成，那至於你講的那個防撞系統的話，那是109年，那這邊稍微跟社會解釋一下，因為(Block）20兩動是類比式的，那當時洛克希德·馬丁所做的這個防撞系統是裝在數位式的上面，所以當時在109年跟它簽約的時候，那個時候就是要進行一個研改，那現在看起來研改應該可以順利，順利的話我們應該可以開始從今年年底開始擴裝，那希望在明年年底以前全數完成擴裝這個防撞系統。因為確實要從數位式的要改成這個類比式混合，就是說他在系統上面要這樣，這個有一個部分，有一部分要類比跟數位要混合，所以這件事情是花了比較長的時間做一個研改，那現在應該看起來還順利，那進行測試，那測試順利的話就會在年底開始擴裝」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

管碧玲等31日中午餐宴時 顧立雄：國軍繼續戒備防突發狀況

F-16沒裝防撞系統 徐巧芯：鳳展計畫付了錢、系統裝機1架都沒