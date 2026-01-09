F-16失事海域水深達3千公尺 專家：打撈6700號機殘骸難度高

空軍第五聯隊編號6700 的F-16V Block 20單座戰鬥機雷達光點消失位置圖，駕駛為上尉飛官辛柏毅。空軍司令部提供



花蓮第五聯隊機號6700的F-16V（Block 20）於1/06失事墜海，儘管國軍、海巡以及空勤總隊全力投入搜救，但上尉飛官辛柏毅至今毫無蹤跡。傳出家屬至廟宇找通靈者詢問，據稱飛官「在8000呎的海水裡，哪個尺又不講清楚」，國防院所長蘇紫雲今天（1/09）指出，通靈並無科學根據，但以可能跳傘的位置，以及東管處「鏡頭君」拍到落海時間點，海面先後出現一白、一黃的光點色溫研判，前者可能是彈射椅的火箭，後者可能是飛機的燃油的火光，如果是向下彈射，戰機與飛官都可能確實沉入深達8000英呎、也就是約3千公尺的深海。

海巡署持續出動艦艇夜以繼日的搜救飛官辛柏毅。海巡署

國軍與海巡署今天（1/09）持續出動兵力，搜尋夜航訓練失事的空軍五聯隊飛官辛柏毅上尉，不受72小時搜救時間的限制，除了機艦在海空持續搜索之外，國軍第二作戰區的岸巡兵力，進一步把範圍擴大至台東卑南溪出海口，沿著北向的岸際搜索，並出動新型戰術監偵無人機協同搜尋。軍方指出，沿岸共動員約40名人力，陸續向南推進，預計今天下午5點多搜尋範圍將涵蓋到太麻里海岸線。

空軍司令部臨時記者會公布編號6700的F-16V Block 20 失事飛行軌跡示意圖 。空軍司令部提供

不過，由於海陸空大搜索至今仍無所獲，飛官辛柏毅已經近60小時沒有音訊，家屬焦急的跑到廟宇找通靈者「問事」，辛柏毅的小姨子在社群平台Threads發文提及，「姊夫，你今天告訴我們，你左手左肩被衣服、還是帶子卡住了，一定要找到你的黑盒子，可是我不知道黑盒子是什麼啊！姊夫⋯。你說你撞到頭了，你在8000呎的海水裡，哪個尺又不講清楚，我太笨了對不起，你也不清楚自己在哪。」

對於F-16的殘骸或者甚至辛柏毅的人是否在深海中，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲強調，必須以飛安調查單位公布的為準，不過，倒是建議從科學的角度來推論。由於空軍公佈辛柏毅人、機雷達光點消失處在豐濱外海約10浬處，約在石梯漁港東南方差不多9到10浬，蘇紫雲說，該處海域的水深確實有3000至4000公尺以上，若飛機與飛行員在該處落海沉入海中，確實很難打撈。

海巡署指出，截至7日上午9點22分為止，累計派遣3艦及6艇在事故海域持續搜尋飛官辛柏毅()。海巡署艦隊分署提供

蘇紫雲說，假設最壞的情況是辛上尉彈射沒有成功，跟著飛機一起下去，由於飛機重量很重、會往下沉，因為在海底地形看起來，該架F-16V Block 20戰鬥機雷達光點最後消失的失事海域，的確是3000公尺到4000公尺以上的深度。因此，所以如果通靈者講的是8000英呎，就相當3200公尺，這就若有所符。

被稱為「鏡頭君」的觀光署東部海岸國家風景區管理處「石梯坪」即時影像，於2026.1.6晚間19時28分30秒至31秒、機號6700的F-16V雷達光點消失同一時間，先出現白色閃光，隨後才出現橘色閃光（右下角）。截自東管處石梯坪即時影像

蘇紫雲進一步分析，第二個是從位於石梯坪的東管處「鏡頭君」的畫面分析，「我發現有兩道閃光，第一道閃光是比較偏白色，是色溫比較高的，比較接近彈射椅上推進的火箭，而第二道閃光是橘紅色的，是比較類似那種化石燃料的部分，所以可以合理推估，它的確有可能在無線電最後才喊出三次「彈射」，但是姿態可能是180度顛倒，所以就連著座椅一起下去了，這個是從影像科學來做評估的。」

石梯坪鏡頭昨晚7時28分31秒時，拍到物體墜落，並先後發出白色與橘色火光（如右下）。恰為F-16V雷達光點消失後1秒鐘。翻攝自東海岸即時影像-石梯坪YouTube

除了水深達3000-4000公尺之外，另一方面，也有資深漁民向媒體表示，從飛機可能落海地點來看，位於「黑潮」主流帶範圍內，而且適逢「大流水」時期，流速又急又快，每小時約2.5到3浬左右，飛官落水後如果漂浮的話，也可能隨洋流往東北方向漂流，且黑潮流速急快，研判位置已經超過南方澳，甚至可能已達日本琉球一帶。再加上信標機未啟動，無法取得求救信號，使得搜救更加困難。

