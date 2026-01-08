F-16失事海空擴大搜救！專家預測落海點在「黑潮範圍」

F-16墜機意外飛官失聯，觀光署東管處即時影像，曾在事發當時拍到海面出現火光，疑似就是飛官跳傘畫面。專家研判彈射座椅應該有啟動，但是因為低空彈射，甚至可能是「倒彈射」，才導致信標機沒有啟動，無法取得求救信號，更加難以判斷飛官辛柏毅位置。

海巡署出動蘇澳艦、花蓮艦加強搜尋。圖／台視新聞

6日晚間隸屬花蓮基地的F-16單座戰機意外墜海，海空持續搜尋上尉辛柏毅，觀光署東管處即時影像中也疑似錄到事發畫面，拍下有火光墜入海面，而這火光很可能就是彈射座椅啟動所致。不過，有專家指出，低空彈射具有高度危險性，甚至可能出現「倒著彈射」情況，高速入海導致信標機損壞、未能啟動，因此至今仍未能截獲求救信號。

即時影像拍下事發當時有火光。圖／翻攝自東部海岸國家風景區管理處YT

但也有資深漁民指出，從預測落海地點來看，位於黑潮主流帶範圍內，且適逢「大流水」時期，流速又急又快，每小時約2.5到3浬左右，飛官落水後很可能隨洋流往東北方向漂流，且黑潮流速急快，研判位置已經超過南方澳，甚至可能已達日本琉球一帶。再加上信標機未啟動，無法取得求救信號，使得搜救更加困難。

有漁民推測飛官可能落入黑潮主流帶範圍。圖／台視新聞

沒有訊號定位，要在海上尋人，無異於大海撈針，但國軍已定調搜救行動不受72小時限制，最高目標就是找回失聯飛官辛柏毅上尉。

花蓮、台北／陳勁曄、林宸頡、張元杰 責任編輯／陳俊宇

