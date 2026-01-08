F-16失事淪預算口水戰 藍轟王定宇「可悲又可恥」

國民黨立委徐巧芯指，防寒衣預算早在2021年通過並做成合約，只是國防部直到2025年才編入預算。 圖：徐巧芯/提供

[Newtalk新聞] 空軍飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16戰機於夜間演訓時於花蓮外海失聯後，飛行員身上未著防寒衣問題引發討論。民進黨立委王定宇昨喊話，要求藍、白兩黨盡快讓年度國防預算、國防特別條例草案付委審查，讓國軍有足夠資源保護國家。國民黨立法院黨團今（8日）召開記者會揭露，防寒衣相關預算早在2021年就做成開口合約。國民黨立委馬文君痛斥，第一時間有綠委出來喊說要趕快通過國防預算，這真的是非常可悲又可恥。

國民黨立委徐巧芯表示，國防部應該向美國要求，重要飛安設備應該準時到貨。還沒有來的新式戰鬥機採購，也就是那66架F-16V，出廠的時候就內建防撞地系統，也就是若沒有延宕，現在最起碼有10架F-16V有防撞地系統，但非常遺憾的是，一架都還沒有來。

徐巧芯接著說，很荒唐的是，2021年就有做地面支援裝備開口合約，防寒衣就放在裡面，但2021年的軍售等到2025年才編列預算並簽約，一共簽了4000萬元，一下跟他們說明年到貨，一下就說今年5月份到貨，空軍在記者會上如果連這些重要裝備的基本時程都沒辦法講清楚，是非常荒謬的事。

徐巧芯強調，防寒衣已經有預算，而且已簽約，只是還沒有交貨，就像防撞地系統、66架F-16V還沒有交貨，但預算已經通過、都已經簽約，就應該如實如期交貨。每年編列的國防預算，有必要性、急迫性，他們一定都會支持，並且讓預算通過，比如防寒衣，2021年就做了開口合約，2025年才編進預算裡面，那今天出事，大家問為什麼沒有防寒衣的時候，竟然還有人說「為什麼藍白不審預算」，但不僅審了預算、沒刪除、還簽了約、付了錢，是沒有到貨的問題。

馬文君也表示，F-16 A/B升級案預算從1100多億元增加到1400多億元，期程也從原來的2023年要完成，後來延長到2028年，還不知道能不能完成，可是，這些預算已經用了、期程也延了，現在卻不斷出現問題。

馬文君指出，F-16這型戰機為了其靈活度在整體設計上比較不平衡，如果沒有飛控電腦的話，飛機就會轉圈圈，所以在電腦已經出問題的狀況下，勉強訓練或勉強派飛，對飛行員會造成非常嚴重的飛安影響。

馬文君感嘆，如果大家還有印象，之前就是因為發生過意外，陸海空軍才統一採購人員落水定位器；也因為F-5E戰機沒有彈射椅，發生事故後才緊急安裝；現在又發生，在天氣這麼冷、海軍溫度這麼低的時候，飛行員沒有防寒衣，現在才想到防寒衣還沒到位，發生墜機才想到防撞系統在很多機型都沒有裝設；當國防部應該用最好的專業做整體評估，而不是事故發生後才想到要去裝。

馬文君指出，F-16是我國目前占比最高的飛機，甚至是全球擁有最多F-16的，我國有F-16A/B大概141架，扣除失事機剩餘140架，又新採購66架，當F-16出現問題的時候，我國戰力會嚴重受影響。因此，國民黨團期待在這次事件發生以後，國防部不要再推託，因此如何視狀況做補強，國防部要好好釐清。

