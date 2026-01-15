F-16失事第9天！將啟動深海打撈階段 軍方尋求國外團隊協助

由飛官辛柏毅駕駛的F-16V戰機，日前在夜航任務中驚傳墜機。如今搜救行動進入第九天，也終於傳出好消息。空軍目前已經精確掌握飛機墜落地點，並偵獲了黑盒子的訊號。不過，戰機墜落海域水深極深，國內搜救能力有限，因此軍方必須緊急委請國外專業團隊協助打撈。

F-16戰機失事搜救任務到了第9天，國防部現在已經掌握到，由飛官辛柏毅上尉所駕駛F-16V機號6700戰機墜落地點。空軍參謀長李慶然指出，陸海空軍全面出動，總共投入兩千多人，全力搜救失聯飛官，累計到14日為止，一共出動了各式的飛機以及直升機達80架次；聯合海巡、海軍的艦艇總共89艘次；無人機總共36架次。

陸海空軍全面出動，總共投入兩千多人，全力搜救失聯飛官。圖／台視新聞（資料畫面）

不過關鍵的深海打撈階段，軍方也要委請專業外國團隊，原因就是黑盒子沉落的海域水深極深，在國內搜救量能有限的情況下，只能緊急尋求國外團隊支援。更關鍵的是，黑盒子的電力僅能維持大約一個月，每一分、每一秒都在倒數，軍方要在訊號消失前完成任務。

這回打撈作業只能用困難重重形容，海流、海象、海域深度，搜救團隊面臨前所未有挑戰，就盼在國內外團隊合作之下，救援行動能傳出好消息。

台北／桑輔成、張元杰 責任編輯／陳俊宇

