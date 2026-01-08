F-16失事被扯不審預算 徐巧芯問國防部這事

▲國民黨立委徐巧芯（左1）質疑，為何國防部不向美國催貨？（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機執行夜間訓練，疑因「模組化任務電腦（MMC）」故障失事，民進黨立委王定宇卻稱，盼藍白立委盡快讓國防年度預算、國防特別條例付委審查，別再阻擋，導致國軍暴露在看不見的危險中。對此，國民黨立委徐巧芯反嗆，無論是防撞地系統、或F-16V含防撞地系統、防寒衣，預算都審核、編列了，反問國防部怎麼不去跟美國催貨？

馬文君：盼國防部做實際補強

國民黨團今天召開「迷航的軍購！無辜的飛官！失能的國防！」記者會，馬文君表示，今天召開記者會，主要還是希望可以趕快找到飛官，尤其在國防運用上，第一時間民進黨甚至還有委員稱，要趕快通過國防預算，這真的是非常可悲可恥，因為F-16 A/B BLK20戰機升級為F-16V案，預算從1100多億增加到1400多億，期程從原來的101年到112年要完成，後來又延長到117年，現在也不知道能不能完成，但這些預算，其實已經用了，期程也延期了，但到現在還不斷出現問題，這是大家要特別重視部分。

馬文君指出，F-16設計為了他的靈活度，會比較不平衡，如果沒有飛空電腦，飛機就會轉圈圈，當它任務電腦已經出問題情況下，勉強去派飛，對飛行員都會造成非常嚴重的飛安影響。這幾年當發生問題時，國防預算編列、升級、軍購、投資，都希望都是有整體安全考量，大家如果有印象，之前買人員落水定位器，就是擔心落水不知在哪裡，另外，因為F-51沒有彈射椅，因為發生事故，我們才緊急安裝彈射。現在發現這麼冷的天氣，海水溫度低，飛行員卻沒有防寒衣，墜機才想到沒有防撞系統，國防部應該用最好專業，做整體評估，而非事故發生才勉強要裝設。

馬文君喊話，F-16戰機所有飛行安全，F-16是我們目前所有飛機中，占比最高的，甚至能是全球擁有數量最多的，當它出問題，我們整個戰力受到影響，安全防衛也無法成為有效戰力，希望國防部不要推託，做實際補強，盼國防部好好釐清。

徐巧芯：國防部應要求重要飛安設備準時到貨

徐巧芯表示，飛官發生意外大家都很遺憾，目前都在搜救中，希望大家集氣。重點在於國防部對飛官安全，有哪些需要解決，首先，自動防撞系統，從2018年因為失事關係，才決定在F-16裝上自動防撞系統，美國從2014年掛載該系統後，2015年已經成為F-16V主力，也就是所有機隊都要安裝。

徐巧芯也說，應該要把F-16升級，是大家都同意的，但過了這麼多年，到現在一架都沒裝，預算編了但卻沒有到貨，國防部講了很多理由，但國防部應該站在飛官角度去催貨，而非美方、軍火商給了理由，把理由拿來說，應該站在國人立場嚴正要求重要飛安設備應該準時到貨。

徐巧芯續指，如果防撞地系統還沒做好，那就把採購F-16V 66架，出場就內建防撞系統。按照規劃2025年會到10架以上，最起碼有10架F-16V裡面有防撞地系統，但遺憾都沒有來，且當時要採購這些軍機，就是因為它有很多跟飛安有關優化，像是防撞系統、地形警告、低空飛行輔助優化，飛官在失能期間，透過系統整合判斷，優先接管，提供較好效能，除了有更好戰鬥性能，也更能保障飛官。

徐巧芯感嘆，他剛剛再度詢問國防部，今年上半年F-16V可以來幾架？結果卻得到第一架還在測試回應，50幾架是組裝好，飛機也不是只有組裝，也要測試，但顧立雄卻說，第一架好了之後後面就會比較順，但卻沒有人說到底上半年可以來幾架。

徐巧芯續指，防寒衣是希望在最壞情況下，飛官仍然能夠活著等到救援的關鍵裝備，F-16在民國90年就成軍，在空軍記者會上說，F-16防寒衣要明年才能交貨，並不是因為預算沒有審，因為在110年，我們就有要用地面支援裝備合約，防寒衣就在裡面，但2021年的軍售等到2025年才編列預算簽約，一共簽了4000萬元，預計明年到貨，但昨天去問，又改口今年5月到貨，空軍在記者會上如果連這些重要裝備時程都講不清楚，也是非常荒謬。

徐巧芯說，國防部在採購時，不能都想著戰鬥性能，同時要想軍人安全，因為有很多設備、裝備都首先要考量國軍安全，如果今天沒有把國軍安全擺第一位，請問以後誰要讓自己孩子從軍？無論是防撞地系統、或F-16V含防撞地系統、防寒衣，預算都審、編、給了，為何就是沒有到貨？

