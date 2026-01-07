F-16失事記者會滿滿標示【無】 謝寒冰：不折不扣是腦殘

國防部為防止共諜滲透，2026年元旦起規定所有對內、外公文需註明機密等級，連未列密文件也要標註【無】，引發基層抱怨。空軍司令部今（7）日上午召開6日F-16AM型戰機花蓮失事的臨時記者會，簡報上每行文末都標註【無】，連天氣情況及「報告完畢」都不放過，媒體人謝寒冰譏諷，想出此規定的人肯定是腦殘。

空軍F-16失事記者會簡報結尾，也出現 【無】標示 。(圖/截自空軍直播)

根據國防部「機密資訊精準標示精進作法」的新規定，所有對內、外公文公報每個段落後都要標示密等，共分為5等級，包含【無】（無涉密）、【密】（一般公務機密）、【機】（機密）、【極】（極機密）、【絕】（絕對機密）。國防部日前送到立法院的書面報告，也在每段落標示【無】，導致立委誤解，同時引發國軍基層反彈。

廣告 廣告

今天空軍司令部在花蓮空軍基地召開臨時記者會時，簡報上也出現大量【無】標示。媒體人謝寒冰在臉書發文譏諷，連這種開記者會的公開資料後面，每行還都要加密等【無】，想出這種奇葩整人規定的傢伙，絕對不折不扣是個腦殘！【絕】。

F-16失事記者會簡報。(圖/空軍)

根據國防部6日針對「國軍機密資訊精準標示精進作法」的回應新聞稿表示，針對各級使用網路公務群組，傳遞一般公務資訊，考量各級業依國軍資安規範，不得上傳機密資訊，並完備審認程序，經蒐整官兵意見後，已將網路訊息傳遞需加註【無】標示之要求，予以刪除。

延伸閱讀

周玉蔻都認可蔣萬安 直呼免費營養午餐政策「很厲害」

蔣萬安射出「教育革新3箭」！導師減課加薪

台北市長者有福了！蔣萬安宣布「敬老卡功能」重磅升級