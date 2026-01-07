F-16失事近14hrs「尚未找到辛柏毅」！內政部空勤總隊將擴大搜救 最新進度曝光

我國空軍花蓮基地一架機號為6700的F-16單座戰機失事墜海，飛行員辛柏毅上尉於6日晚間7時29分在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘失聯，空軍隨即成立應變中心展開搜尋行動，同時協請行政院國搜中心、內政部空勤總隊、海委會海巡署等單位全力投入搜救行動，但截至今（7）日上午9時辛柏毅仍下落不明。內政部政務次長馬士元表示，將擴大配合搜救，盼辛柏毅能平安歸來。

辛柏毅昨日晚間18時17分於花蓮基地駕駛一架F-16單座戰機起飛執行例行性訓練任務，不料於19時29分返航過程中，在花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘失聯，空軍戰情指管系統發現該機雷達光點異常消失，隨即通報並成立應變中心啟動搜救機制，國防部及空勤總隊派出C-130運輸機、海鷗直升機，海巡署也派出蘇澳海巡隊、花蓮海巡隊及台東海巡隊均增派100噸艇，共3艦6艇前往救援。

廣告 廣告

不過，截至今日上午9時，搜救行動仍未傳出好消息。馬士元今日上午於立法院內政委員會備詢前接受媒體聯訪，他說明，內政部昨天接到消息後，所有的任務機都待命，昨晚都是漏夜在進行搜救行動，今天仍會持續擴大配合國防部跟海巡署的工作持續進行，「我們希望他平安歸來。」

海委會主委管碧玲今日清晨也在臉書發文表示，各界心繫的辛飛官，搜尋至今仍未發現，國軍、國搜系統鍥而不捨在運作中，海巡弟兄也在海上搜尋一夜，希望白天視線改善能有助於尋獲，「昨日各界紛紛集氣，一起為辛飛官，祈禱，有民間貨輪、漁船、商用飛機，都想盡一份心力！我們繼續努力，願一切平安，希望把飛官救回來！」

更多風傳媒報導

