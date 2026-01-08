F-16失事遭爆無防寒衣可穿 顧立雄：今年3月前全數交貨

空軍辛柏毅6日晚間在花蓮外海進行例行訓練任務，駕駛的F-16戰機發生墜機意外，目前仍在搜尋飛官，國防部長顧立雄今（8）天赴立院備詢前受訪強調，目前唯一目標就是盡全力搜救。而針對外界質疑模組化任務電腦MMC故障，他則駁斥，該架失事戰機在過去三個月皆無故障，沒有所謂「不堪負荷」的情形。至於防寒衣的採購進度，顧立雄則坦言去年已軍購，預計今年3月以前會全數交貨。

MMC故障導致失事？顧立雄：近3個月沒故障問題

顧立雄指出，目前已派出30架次的搜救飛機、22艘艦艇、2架無人機，地面還有180人展開全面搜救。被問到F-16戰機MMC是否有很多缺失，進而影響到飛安，顧立雄表示，該架失事的戰機在過去3個月都沒有MMC故障的情況，自114年1月MMC電腦升級後，軟體都還需要進行修調，不過目前已呈現穩定狀態，並非外界所說的「不堪負荷」。

另外，空軍在事件後下令停止F-16V戰機演訓，啟動天安二號特檢，顧立雄說，目前空軍進行天安二號特檢，所有戰、演訓任務全都暫時停止，不過警戒與待命還是維持，現在已經對所有飛機進行特檢，預計特檢會在本週六完成，不會影響到戰備。

至於昨天空軍坦言，F-16戰鬥機的防寒衣預計2027年1月才交貨，引起外界一片譁然，顧立雄今天則說，經空軍多方評估後，防寒衣已於114年以軍購方式採購，並於去年底開始交貨，預計今年3月前可全數交貨完成。

