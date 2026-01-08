F-16失事遭質疑不聞不問 2監委申請自動調查

空軍一架F-16V戰機6日晚間執行夜間飛航任務時不幸失事，飛行員辛柏毅目前仍下落不明，中華戰略學會資深研究員張競今（8）日就表示，外界關注模組化任務電腦、防撞系統以及飛行員裝備等爭議，但相較過往類似事故，監察院卻不聞不問，態度顯得異常冷淡。而根據《中央社》報導，有監委6日晚間寄信登記調查，7日正式申請自動調查，目前共有2名監委一同調查此案。

張競今天在臉書發文，針對本次F-16失事後處置，提出多項值得深思的關鍵問題，首先，外界關注模組化任務電腦、防撞系統以及飛行員裝備等爭議，但相較過往類似事故，監察院卻未見啟動調查，態度顯得異常冷淡，令人質疑相關監督機制是否失靈。再來，空軍在宣布實施「天安二號」特檢、暫停訓練飛航課目後，卻仍維持該型戰機執行戰備任務，邏輯令人費解。

第三，張競點出，國防部此刻更應聚焦在政策與系統層面的核心問題，包括F-16由Block 20升級至F-16V後，模組化任務電腦是否存在結構性風險，以及美國新製F-16V Block 70是否也可能出現同樣問題。

根據《中央社》今天報導，有監委6日晚間就寄信登記調查，7日正式申請自動調查，目前共有2名監委一同調查此案，將釐清案情並調查相關單位是否涉有疏失。而針對外界質疑，此次戰機失事監察院不聞不問、態度極端冷漠，知情監委表示，這完全不是事實，監察院辦案從不敲鑼打鼓。

