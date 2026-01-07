F-16失事都怪藍白擋預算？郭正亮指青鳥搞錯方向：該去問為何老大哥這麼慢

空軍飛官辛柏毅上尉於昨（6）日晚間駕駛F-16戰機執行例行性訓練任務時發生意外，在花蓮縣豐濱鄉東方10海浬海域緊急彈射後，行蹤不明，目前搜救行動仍在進行中。針對部分聲音質疑是否因藍白阻擋預算導致意外，前立委郭正亮表示，這次事故與軍購案無關，因為已把F-16戰機升級到F-16V，還有買66架F-16V，預算通過了。青鳥抱怨錯了方向，反而應該去問為什麼美國執行這麼慢。

郭正亮在《中天新聞》節目提到，鳳展專案的預算早就通過了，所以這跟軍購無關，因為把F16戰機升級到F16V，還有買66架F16V的預算都過了，執行者是洛克希德馬丁公司，台灣協助執行的是漢翔公司，這個案子2023年機體結構的升級完成，但武器採購跟整個工作原本預定是2026年，結果現在又說要延到2028年。所以坦白講，青鳥在抱怨是抱怨錯了方向，反而應該是問美國為何執行那麼慢，問題就在這裡。

F-16V戰機MMC任務電腦出問題？

對於傳出F-16V戰機「模組化任務電腦」（MMC）可能故障的問題，郭正亮解釋，MMC非常重要，因為它攸關雷達電站、武器控制資料鏈顯示管理，全部都整合在一個高效平台。所以可以想見，如果是這個設備故障，那還得了。

觀看事故時序，郭正亮說明，在7點27分30秒的時候，辛柏毅的高度是7600呎，他在雲中失散，找不到隊友，結果隔了48秒，到7點28分18秒時，他的高度竟然只剩下4000，然後就有那句話：「我現在高度一直在下」，再接著過12秒後飛機就不見了。郭正亮認為，這一定是飛機前面的MMC平台錯亂掉，導致他判讀錯誤，因為判讀錯誤跟他看到的外部空間感覺對不上，就產生了空間迷失。

郭正亮感嘆，這一次如果是MMC修復，然後2天後又出狀況，那不知道是怎麼修的？據了解，這架飛機之前就有狀況，空軍基地的維修人員說「修好了」，但飛上去還是有狀況，這種維修水準與美國更換零件的速度都出了嚴重問題，這跟軍購無關，錢早就付了，是美國遲到，因為本來是2026就要做完了，結果現在要拖到2028年。

話鋒一轉，郭正亮說道，一位現役飛官爆料說，現在飛官已經陸續辭職，離開的就有100個，因為兩岸關係不好，對方常常來繞飛，所以不管白天、晚上都要求要練，有時候還要緊急升空警戒。在這種情況下，飛機的耗損會變大，飛行員的體力也會耗損。這有方方面面的原因，沒有換裝新的MMC，要怪美國交貨遲；維修不到位是基地維修的問題；而任務變這麼多，我們就要去說為什麼不能夠讓兩岸關係好一點？

