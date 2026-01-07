F-16失事飛官沒防寒衣 王定宇籲藍白「行行好」別擋國防預算

立委王定宇呼籲藍白別擋國防預算，讓國軍可以專心保護國家。資料照，李政龍攝



強烈大陸冷氣團來襲，飛官辛柏毅昨駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時，疑因「模組化任務電腦（MMC）」故障失事，國軍正全力搜救。針對外界質疑防撞地系統及飛行員防寒衣有不足之處，民進黨立委王定宇今（1/7）指出，防寒衣部分，目前幻象2000有，慢速機也有，防寒衣交貨期程能否再縮短？盼藍白立委盡快讓國防年度預算、國防特別條例付委審查，別再阻擋，導致國軍暴露在看不見的危險中。

針對飛官防寒衣問題，王定宇說，目前幻象2000有、慢速機也有，台灣冬季水溫偏低，一旦發生不幸，希望飛官能夠撐得夠久，讓搜救單位可以找到他，防寒衣就相當重要。

至於防寒衣交貨期程能否再縮短？王定宇說，過去國防預算中，非急迫性的通常會因為預算排擠而展延，希望藍白立委盡快讓國防年度預算、國防預算的特別條例法律案盡快付委審查，讓國軍弟兄有足夠資源從事保護國家的任務。

王定宇提到，除了防寒衣，發報器也很關鍵，讓飛行員入水後能發出訊號，讓搜救人員能在最快時間找到他，而現行飛行員使用的發報器故障率有沒有偏高、品質是否有問題？這是後續亡羊補牢要追蹤的事。另外MMC是否故障率偏高，問題有待查證。

王定宇強調，飛安事件發生後最重要的是盡快找回飛行員，至於事件的原因應該由專業單位判定，之後再亡羊補牢把原因堵住，不要讓它再發生。呼籲藍白「行行好」，別再阻擋，否則對國家的國防不利。國會審查預算是立委本責，把責任做好，給國軍充足必要的支持，才是真正支持國防。

