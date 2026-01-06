F-16失事飛官跳傘待救 顧立雄下令：海.空.陸全力投入搜救行動

花蓮空軍基地一架F16戰機，夜間進行例行訓練時失事，飛行員辛姓上尉在花蓮外海跳傘，仍待搜尋中。國防部長顧立雄獲報後，立即下令空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力，同時協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。

國防部表示，辛姓上尉今（6）日18時17分時駕機起飛執行例行性訓練任務，返航途中約19時29分時，在花蓮縣豐濱鄉東方約10浬海域上空失聯。初步研判戰機MMC（模組化任務電腦）疑似故障，並在進入雲層後發生空間迷向，導致緊急跳傘。

花蓮空軍基地F-16戰機失事，飛官跳傘逃生待救援。圖／IDF經國號粉專提供

由於夜間海象不佳、能見度低，搜救難度高，相關單位持續爭取黃金時間。海委會主委管碧玲也說明，已連絡上距離失事地點最近、約6.3浬處的一艘貨輪投入支援。

責任編輯／陳俊宇

