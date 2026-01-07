F-16失事飛官辛柏毅仍失聯 資深飛官慟喊：給我游回來

飛官辛柏毅曾在台中清泉崗機場與民眾親切合影。（圖／翻攝自台中市政府官網）





空軍上尉辛柏毅昨（6）日駕駛機號6700的F-16單座戰機起飛後，疑似在花蓮縣豐濱鄉海面跳傘，至今仍在搜救中。臉書社團有資深F-16飛行教官痛心喊「給我游回來」，希望能平安獲救。

F-16戰機失事 飛官疑似跳傘搜救中

戰機失事後上尉辛柏毅疑似跳傘，至今各界投入搜救，臉書社團靠北空軍有網友發文表示，「以一個F-16飛行十多年的教官，經歷了將近二十年來F-16升級的種種」，針對這次事件聲明兩點，不是為了加薪一萬五，也不想為了第一線爭取戰鬥加給。

他也提到最近10幾年的升級到最近最耳熟能詳的就是鳳展專案，但仍有問題待解決，像是新聞報導MMC失效導致迷向問題，「我跟各位說，的確會發生！而且常常發生，但是飛行員都在拼，因為沒人幫我們認真檢討解決這個問題，為了升級上的政治負責，表現上都說完成了，成效上其實倒不如當初未升級之前的BLK20的性能，記憶體計算容量不足、程式不穩定導致MMC各種無法預期生效嚴重度發生」，他坦言，自己曾在白天遇到過就已經非常緊張，如果是夜間發生那根本是災難。

資深F-16飛行教官慟喊「給我游回來」

他直言「飛行員在今年115年離退將近110個，接近一個戰鬥聯隊數量，意外嗎」，空軍的戰鬥機飛行員是辛苦，但他們有熱忱跟驕傲，最後沉痛向辛柏毅喊話「一個身為你的教官、學長，忍著淚，為了你打了這一篇文章，給我游回來！」

F-16AM單座（6700號）在水上機場畫面。（圖／航空迷提供）

對此，國防部表示，空軍第五聯隊由辛柏毅上尉駕駛機號6700的F-16單座戰機，18時17分於花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務，19時29分許疑似於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬處跳傘。空軍隨即成立應變中心，展開搜救行動；國防部長顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。

