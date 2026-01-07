F-16失事！失聯飛官沒穿防寒衣 王定宇喊話藍白別擋預算：國會的義務

記者楊士誼／台北報導

F-16飛官辛柏毅墜海失聯。（圖／翻攝自IDF 經國號 臉書）

空軍F-16戰機失事，上尉飛官辛柏毅至今仍行蹤不明，仍在搜救中。民進黨立委王定宇今（7）日表示，某些人試圖將事故導向「飛機太舊」等原因，是政治操弄，不適當也不道德。而外界關心的防寒衣也相當重要，希望藍白盡快讓年度預算、國防預算特別條例盡快付委審查，讓國軍弟兄有足夠的資源保護國家，這是國會該盡的義務。

王定宇表示，現在最重要的是把人救回來，辛柏毅的安全是當務之急，至於原因為何需尊重專業判定。飛安事故不管任何因素，都該搜集更完整的資訊，包括黑盒子、飛官口述、無線電通聯紀錄等，由飛安單位做出專業判斷，找到原因才能改善、預防事故發生，但在此之前輕易導向某些原因甚至臆測，只是在利用國人的關心做政治操弄，不適當也不道德。

廣告 廣告

王定宇續表示，如有人聲稱是新購買的戰機未到貨，繼續讓舊戰機飛行導致事故，「這完全是外行甚至政治操弄的話」，認為新戰機就不會發生事故，但美國F-35也發生過幾次事故，難道是美國人希望飛機掉下來？而認為飛機老舊導致非案事故更是外行。他也表示，防寒衣在慢速機、幻象2000有，防寒衣的交貨期程能否縮短，希望藍白盡快讓年度預算、國防預算特別條例盡快付委審查，讓國軍弟兄有足夠的資源保護國家，這是國會該盡的義務。

王定宇也指出，搜救的發報器入水後要發出訊號讓搜救人員尋獲，發報器故障率是否偏高？有無品質問題？是後續亡羊補牢一定要做的事情，另外也傳出模組化電腦有故障率偏高問題，留待相關單位調查。他也強調，後續會追蹤相關問題，把洞補起來，讓飛行員有最好的裝備、充足的資源保護國家。

更多三立新聞網報導

國安局揭去年網駭侵擾成長6% 王定宇：需做好保護台灣關鍵基礎設施

馬杜洛遭逮 中國能比照美國？王定宇曝3關鍵：台灣與委國不同

柯文哲拜會朝野為哪樁？王定宇看破：他把民眾黨權力拿來「拆分零售」

美方譴責軍演 王定宇：荒謬的是，只有獨裁國家跟國民黨把矛頭指向台灣

