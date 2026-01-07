F-16失事 張延廷曝「三大不利情況」造成

▲前空軍副司令張延廷認為，有三大不利情況造成F-16失事。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 空軍機號6700的F-16V戰機，昨晚在執行任務時疑因戰機「模組化任務電腦」（MMC）訊號故障，飛行員辛柏毅上尉疑似空間迷向，戰機雷達光點消失位置約在花蓮靜浦東方8.5浬處。前空軍副司令張延廷推論有三大不利情況造成，分別是「模組化任務電腦故障」、「夜間飛行」、「下降階段」，他認為，國安高層應該跟美國協商，儘速加裝自動防撞系統，且這架飛機機齡將近30年，也應該比美國更常監診。

模組化任務電腦故障？張延廷：有三個不利狀況

有關F-16戰機昨晚疑似因「模組化任務電腦」（MMC）故障，以及飛行員空間迷向導致失事，張延廷受訪時分析，有時候模組化任務電腦在地面上測試是好的，但是起飛之後，有溫度、氣壓、高度變化、動作變化，它可能就會故障了，這種常發性的故障，地面上檢測是OK，但是起飛之後，飛了一段時間就開始故障。

張延廷推論，昨天應該是遭遇到三個不利的狀況，首先，「模組化任務電腦故障」，會讓飛行員沒有地方參考；第二，「夜間飛行」，昨天晚上是夜航，在夜間飛行的狀況之下，處置的裕度、空間，都會比在平常白天飛行、一覽無遺看得很清楚的時候小，晚上是沒辦法目視的，因為都是黑漆漆的，沒有標的物、沒有目標可以做參考。



張延廷最後指出，第三，「下降階段」，因為飛行了快一個小時，19時29分要返場，在下降中低高度的狀況，所能夠改正的空間跟時間都會相對地受壓迫，在這三個狀況加在一起，可以讓這個飛行員所能改正的空間就相對地受到壓縮，所以它的困難程度，都會比平常，甚至在日間飛行的狀況要來得多，壓力也會來得大。

防撞系統2028年才會全部加裝 張延廷：應加速跟美國協商加裝

另外有關「自動防撞系統」，為何要到2028年才會全部加裝？張延廷解釋，防撞系統是多了一份保障，因為防撞系統要到2028年才完成，現在（影片拍攝時）是2026年，在兩年沒有防撞系統的狀況之下，飛行員要非常地謹慎，因為少了一個保護關卡。尤其在低高度的狀況，或者是大G力（重力感應）、大離心力的狀況之下，他要怎麼樣去克服，都要非常謹慎，因為他少了一個把關的機制，就是這個防撞系統。

張延廷認為，是不是可以加速，由國安高層跟美國協商，由美國的廠商儘快提早給F-16機隊加裝防撞系統，讓飛行員多一個在低空飛行的保障，它會自動改正、自動接手，這樣的話，飛行員是不是就交給防撞系統來改正接手，然後恢復到正常的狀態之下，飛行員再去接手？

張延廷提及，如果是低高度，有防撞系統接手不正常的狀況，然後正常之後交給飛行員來做接手，是不是這樣可以綿密的無縫接軌，讓飛行員的安全保障提升到最高？他認為，國安高層有必要儘快跟美國聯絡，早一點把防撞系統裝上去。既然買了，只是時間問題，可以做緊急優先處理的事項，有必要在這一方面趕快來爭取。

張延廷也提及，之前有位飛行員因為大G力（重力感應）昏迷，從15,000英呎消失了，10,000英呎的高度，掉到剩下5,000 英呎他才醒過來，然後立刻接手改正。那也是千鈞一髮，如果他再醒的晚一點，可能飛機就撞到地面了，「所以我覺得既然買了防撞系統，要跟美國做協商，儘快裝上去，對飛行員來講是個保障，對飛安的標準也可以相對地提升」。

傳「鳳展專案」後任務電腦失效頻率高 張延廷：要比美國更常監診

另外，對於F-16戰機，有網友爆料說在經過「鳳展專案」升級之後，任務電腦失效頻率有升高，導致一些系統失效，飛機還可能出現預期外的「鬼」轉，是不是這個機型已經老舊？張延廷說，用久了畢竟故障率會高，零件的可靠度畢竟會下降，而且台灣的環境比外國環境又來得險峻，因為台灣的機場全部靠海，靠海濕度高、鹽分也高，所以腐蝕性強。

張延廷提及，現在精密的電子設備最怕濕度高，濕度一高，電子很容易就短路、斷路，甚至運作失常。尤其在花蓮，就在海邊，東邊就是太平洋。海風吹上來，那麼大的濕度、那麼大的鹽分，經年累月經過28年這方面的累積沉積之下，是不是模組化任務電腦就容易失控。

張延廷認為，雖然有定期的保修、進場維修，小修或大修，但是畢竟用久了，又有那麼高的鹽度跟濕度，是不是更容易讓電子設備容易故障，「我認為我們有必要這方面的認知，所以我們可能不能光只是參考美軍的標準」。

張延廷直言，可能要比美軍所要求的標準更要嚴謹。美軍可能三個月、兩個月就要做一次監診、整修，我們的話可能要比它更短。如果我們還按照美軍的標準，風險就大了，因為他是大陸型氣候，我們是海洋型氣候，完全不一樣，那你用同一套標準，那可能我們的可靠度、安全係數都會造成很高的風險，我們有必要這樣子來考量，而不能一視同仁。

張延廷認為，這架飛機機齡將近30年，發動機總時間5,000多小時，機身鐘點3,000多小時，也用了蠻久的，「我認為是有必要很謹慎的，尤其是有些機務狀況不好的，可能要給資深的飛行員來飛」。

