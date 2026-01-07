F-16失事 徐巧芯爆飛官最新陳情「應盡快安裝防撞系統」

一架隸屬花蓮空軍基地、編號6700的F-16AM單座戰機，昨（6）日晚間在執行夜間飛行訓練任務時，突然從雷達光幕上消失，隨後證實失事，目前軍方全力搜救中。對此，國民黨立委徐巧芯透露，今天又接獲飛官「應盡快安裝防撞系統」的陳情。

徐巧芯今天在臉書發文表示，因為昨晚一架F-16戰機失事，今天又有飛官來向自己陳情防撞系統應該盡快安裝的事，而這不是自己第一次陳情、追蹤本案。她指出，去年12月自己在立法院質詢中，就關切空軍現役戰機加裝自動防撞地系統（AGCAS）的進度，自動防撞地系統極為重要，其能夠根據戰機速度、航向、地形資訊等，判斷飛機是否有衝撞地面、海面的可能，警告飛行員；若飛行員沒反應，機體將自動恢復穩定姿態及高度，避免飛機墜落。

徐巧芯指出，加裝防撞系統的計畫自2018年開始評估，是鳳展專案的一部分，但計畫持續多年，卻還看不到一個影，且根據國防部報告計畫要在2024年完成，結果到了2025年系統裝機的進度是0，一架戰機都還沒完成。當時空軍參謀長李慶然回覆，因為美方的各種測試、軟體等問題造成計畫延宕，目前全案要等到2027年才能完成全機隊佈線、裝機完畢。

徐巧芯砲轟，自動防撞地系統案國軍已付了錢，卻根本沒有完成，到現在沒有半架F-16戰機完成裝機、交貨，又出現美方軍購延宕的狀況，而賴政府、國防部彷彿對這個狀況完全沒感覺，也不在乎，到底軍費都花在什麼地方，台灣又拿到什麼軍購？她並喊話，這只是其中一個例子，希望政府能夠更加重視軍人的飛行安全權益，與裝備採購後的到貨、安裝進度，「目前，辛上尉仍在搜救中，但還是請全國民眾，持續替他集氣祈福，我們都希望能收到好消息」。

